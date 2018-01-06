Президент Бразилии ответит на 50 вопросов полиции в рамках нового дела о коррупции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 января. /ТАСС/. Президент Бразилии Мишел Темер получил от Федеральной полиции 50 вопросов, на которые ему предстоит ответить в рамках очередного дела о коррупции. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на администрацию главы государства.

Как отмечается, бразильский лидер не был обязан давать показания, однако принял решение добровольно ответить на вопросы. Их содержание не раскрывается.

Дело, о котором идет речь, пока находится на этапе предварительного расследования. Оно касается президентского указа, который упростил нормы управления портами крупнейшей южноамериканской страны. Следователи подозревают, что Темер мог подписать этот документ в интересах логистической компании Rodrimar S. A. в обмен на некое вознаграждение. Глава государства настаивает на своей невиновности.

В июне прошлого года Генеральная прокуратура Бразилии выдвинула в адрес Темера обвинения в коррупции в рамках другого уголовного дела. По версии ведомства, с марта по апрель 2017 года президент республики "получил незаконные блага в размере 500 тыс. реалов" ($152 тыс.) от предпринимателя Жоэсли Батисты, возглавляющего компанию J&F Investimentos S. A. Однако 2 августа большинство бразильских депутатов проголосовали против продолжения процесса против главы государства, фактически заморозив расследование до окончания его мандата в декабре 2018 года. Темер стал первым в истории Бразилии действующим президентом, которому Генпрокуратура просила предъявить обвинения.