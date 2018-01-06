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СМИ: власти КНР арестовали восемь человек по обвинению в терроризме

Международная панорама
6 января, 5:33 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 6, января. /ТАСС

Обвиняемые занимались распространением в социальных сетях видеороликов экстремистского содержания

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ПЕКИН, 6 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы города Санья (островная провинция Хайнань, Южный Китай) арестовали восемь человек, обвиняемых в экстремизме и планировании терактов. Об этом в субботу со ссылкой на местные власти сообщил информационный портал Sina.

Полиция организовала специальную рабочую группу, которая займется расследованием этого дела. По данным следствия, обвиняемые занимались распространением в социальных сетях видеороликов экстремистского содержания. Возраст арестованных - от 18 до 36 лет, всем им грозит наказание в соответствии с китайским законодательством.

За участие в экстремистской или террористической деятельности в КНР полагаются различные меры наказания - от штрафов, конфискации имущества и различных сроков лишения свободы до смертной казни.

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