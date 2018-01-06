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Министры обороны США и Южной Кореи обсудили ракетно-ядерную проблему КНДР

Международная панорама
6 января, 8:58 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 6, января. /ТАСС

Стороны подтвердили, что двусторонний военный союз Вашингтона и Сеула "крепок, как никогда прежде"

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СЕУЛ, 6 января. /ТАСС/. Главы оборонных ведомств Республики Корея и США Сон Ён Му и Джеймс Мэттис обсудили по телефону ситуацию на Корейском полуострове и вопросы сотрудничества в деле достижения его безъядерного статуса. Как сообщает в субботу южнокорейское министерство национальной обороны, беседа состоялась в пятницу вечером.

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"Сон Ён Му изложил позицию южнокорейского правительства о мирном разрешении северокорейской ядерной проблемы путем всеобъемлющих и планомерных мер давления и диалога в тесном взаимодействии с США", - отмечается в сообщении.

Глава Пентагона в свою очередь подтвердил готовность США исполнить свое обещание об обеспечении безопасности Республики Корея, в том числе предоставлении средств расширенного сдерживания. Он также выразил согласие с позицией южнокорейского президента Мун Чжэ Ина о важности решения проблемы КНДР мирным путем.

Мэттис указал на необходимость продолжать санкционное давление на Пхеньян с целью заставить его вернуться за стол шестисторонних переговоров. В ходе беседы стороны также подтвердили, что двусторонний военный союз США и Южной Кореи "крепок, как никогда прежде".

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Мэттис, Джеймс
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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