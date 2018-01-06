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Консерваторы ФРГ хотят высылать из страны мигрантов, пропагандирующих антисемитизм

Международная панорама
6 января, 11:37 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 6, января. /ТАСС

Парламентарии от ХДС/ХСС подготовили документ, в котором указано, что отвергающим право евреев жить в Германии, не место в этой стране

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© AP Photos/Massoud Hossaini

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Немецкие парламентарии от консервативного блока Христианско-демократический союз/ Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) намерены добиваться высылки из страны мигрантов, открыто высказывающих антисемитские взгляды. Об этом говорится в проекте документа, который депутаты от фракции ХДС/ХСС в Бундестаге намерены вынести на обсуждение парламента 27 января - в Международный день памяти жертв Холокоста. Выдержки из него в субботу приводит газета Die Welt.

"Тому, кто отвергает жизнь евреев в Германии или ставит под вопрос право Израиля на существование, не должно быть места в нашей стране", - отмечается в документе. Парламентарии от ХДС/ХСС призывают правительство использовать правовые возможности для высылки таких мигрантов из страны.

"Мы должны решительно противостоять, в том числе, антисемитизму мигрантов арабского происхождения и прибывших из стран Африки", - приводит издание слова зампреда фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Штефана Харбарта.

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