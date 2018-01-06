Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Саудовской Аравии задержали 11 принцев за протесты в королевском дворце

Международная панорама
6 января, 12:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

Протестующие члены монаршей фамилии требовали отменить указ короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда об отказе оплачивать из казны их счета за воду и электричество

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии задержали 11 принцев, устроивших акцию протеста в королевском дворце в Эр-Рияде.

Смотрите также

СМИ: в Саудовской Аравии освобожден подозреваемый в коррупции принц Мутаиб

DM: задержанные в Саудовской Аравии принцы подвергаются пыткам

FT: саудовские власти предлагают задержанным принцам свободу в обмен на деньги

Об этом сообщила в субботу электронная газета Sabah.

По ее информации, королевская гвардия взяла под стражу группу принцев, требовавших отменить указ короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда об отказе оплачивать из казны счета за воду и электричество членов монаршей фамилии. В ближайшее время они предстанут перед судом.

Как напомнило издание, руководство Саудовской Аравии ранее неоднократно заявляло, что все подданные королевства равны перед законом.

В начале ноября Высший комитет по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом поместил под стражу десятки членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей, обвинив их в финансовых и должностных преступлениях. В общей сложности допросу подверглись более 300 человек. Как заявил кронпринц в интервью газете "Нью-Йорк таймс", 95% обвиняемых согласились на сделку, передав часть своих активов властям в счет нанесенного убытка, достигшего за последние годы 100 млрд долларов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отказ Верховного суда России допустить Навального до выборов президента вступил в силу
2
Горбачев: ядерные державы должны помнить об обязательствах, лежащих на них в рамках ДНЯО
3
В 16 городах России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина на выборах
4
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
5
Рождество по юлианскому календарю: история и традиции праздника
6
Пожар в ресторане в центре Москвы потушен
7
Букингемский дворец объявил о беременности старшей внучки Елизаветы II
Темы дня
Новости партнеров
Реклама