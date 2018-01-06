Индийские женщины добились права служить в Территориальной армии

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 января. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Высокий суд Дели вынес вердикт, который позволяет женщинам служить в индийской Территориальной армии (организованном резерве). Вердикт суда гласит, что любое ограничение, запрещающее представительницам прекрасного пола присоединиться к формированиям "территориалов", противоречит конституции и законам страны, которые провозглашают равенство всех граждан, независимо от пола.

Петицию в суд подала группа женщин, которые намеревались пойти на службу в Территориальную армию (ТА), но получили отказ. Индийские СМИ ежегодно размещают объявления о приеме в подразделения этой армии, в которых прямо указывается, что требуются мужчины.

"Ограничение на прием женщин в ТА, содержавшееся в рекламных объявлениях, было неразумно, нерационально и должно быть аннулировано", - цитирует телеканал NDTV вердикт суда. "Женщины имеют право на вербовку и службу в ТА согласно разделу 6 индийского закона о Территориальной армии от 1948 года, где говорится, что войти в ее состав может гражданин страны - без указания пола", - заявили судьи.

Таким образом пал очередной запрет на службу индианок в различных подразделениях национальных Вооруженных сил.

Регулярное ополчение

Территориальная армия - это так называемая вторая линия ВС государства. Это не профессия или источник заработка - в ТА поступают на службу те, кто уже имеет профессию и постоянную занятость. Это добровольный резерв, по сути постоянное ополчение, которое проходит военную подготовку и при необходимости оказывает поддержку основной армии. По своим функциям ТА в Индии схожа с Национальной гвардией в США.

Создали индийскую ТА еще британские колонизаторы в 1917 году во время Первой мировой войны для оказания поддержки регулярным частям. Тогда "территориалы" были разделены на британскую и индийскую секции. В первую набирались только живущие в Индии британцы, во второй нижними чинами и младшими командирами могли служить индийцы, но офицерами тоже были только британцы. При этом набирались исключительно мужчины от 16 до 50 лет.

Индия получила независимость в 1947 году и в 1948-м решила сохранить Территориальную армию. Ее подразделения принимали участие в конфликте Индии и КНР 1962 года и индо- пакистанских войнах 1965 и 1971 годов. "Териториалы" также постоянно принимают участие в операциях по оказанию помощи районам, пострадавшим от наводнений или землетрясений, которые нередки на Индостане.

Равенство во всем

Индианки в последние годы активно добиваются равенства и в Вооруженных силах. В минувшем году индийские сухопутные войска объявили, что будут набирать женщин в солдаты и допускать их к участию в боевых операциях наравне с мужчинами.

Вообще-то индианки давно служат в армии: в медицинских, образовательных, технических подразделениях сухопутных войск, а также как связисты, военные юристы. Но до сих пор в солдаты боевых подразделений дам не набирали и к проведению операций не допускали.

Подготовка девушек, прошедших непростой отбор и строгую медкомиссию, начался в октябре минувшего года. Первые женщины-солдаты после подготовки для начала будут направлены в подразделения военной полиции, в задачу которой входит охрана воинских частей, поддержание порядка в подразделениях и борьба с нарушениями военными правил и норм, а также охрана и сопровождение военнопленных, помощь гражданской полиции в случае необходимости.

Только потом их могут отправить в действующие части и даже в штат Джамму и Кашмир, где идет настоящая война с боевиками-сепаратистами.

Тем временем МВД Индии уже задействует прекрасный пол в боевых операциях. В октябре 2016 года командование Сил полиции центрального резерва (СПЦР) развернуло женский батальон в штате Джаркханд, где активно действуют левацкие группировки маоистов.

А недавно ВВС страны приняли в строй трех женщин-пилотов истребителей в качестве эксперимента. Оттого, как эти три девушки будут летать, зависит будущее женщин в истребительной авиации Индии.