Глава МИД ФРГ отметил особые отношения между Германией и Турцией

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Германию и Турцию связывают "особые отношения"; обе страны готовы сделать все для преодоления сложностей в двусторонних отношениях. Об этом заявил в субботу глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль перед переговорами со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в немецком городе Гослар.

Германский министр напомнил, что в ФРГ проживают около 3 млн человек турецкого происхождения. "Независимо от того, имеют ли они турецкий паспорт или нет, они являются гражданами нашей страны", - отметил Габриэль. "Нас с Турцией объединяет намного больше, чем можно предполагать", - добавил он.

Глава МИД признал, что в последние месяцы в отношениях обеих стран были разногласия. "Мы не во всех вопросах придерживаемся одного мнения", - указал он, подчеркнув, что, тем не менее, Берлин и Анкара готовы наладить диалог. "Мы поставили задачу все сделать для того, чтобы можно было бы преодолеть сложности, которые были в отношениях Германии и Турции", - сказал Габриэль. Он отметил, что "МИД обеих стран активизируют стратегический диалог".

Министр сообщил, что намерен обсудить со своим турецким коллегой, помимо всего прочего, ситуацию в Сирии, Йемене и Иране.

Позиция Турции

Чавушоглу считает, что Анкара и Берлин смогут преодолеть существующие в двухсторонних отношениях разногласия посредством диалога и кооперации. "Да, были разногласия, были проблемы и напряженность, но мы едины во мнении, что мы можем и хотим их преодолеть посредством диалога и кооперации", - сказал Чавушоглу. Он, однако, признал, что Турция и ФРГ "не по всем темам придерживаются одного мнения". "В качестве примера я хотел бы назвать переговорный процесс по вступлению Турции в ЕС", - заметил министр. Он высказал мнение, что, тем не менее, и здесь Анкара и Берлин могли бы действовать в интересах всех сторон и, в частности, обсудить возможность создания таможенного союза между ЕС и Турцией. "Мы не должны страшиться открыть новую страницу и обсудить, что возможно", - сказал Чавушоглу. "Есть целый ряд тем, где позиция Турции полностью совпадает с германской позицией. Достаточно вспомнить ситуацию в Сирии, Ираке, Йемене и Ливи, здесь нет никакого диссонанса между нами", - добавил он. Глава турецкого МИД сообщил, что договорился со своим германским коллегой "привести в движение соответствующие совместные механизмы, снова организовать заседания общих комиссий как в МИД, так и министерствах экономики" обеих стран. Как отметил со своей стороны Габриэль, главы МИД намерены рекомендовать министрам экономики после долгого периода возобновить заседания двусторонней комиссии по вопросам экономики. Отношения Германии и Турции ухудшились под влиянием целого ряда факторов. Один из них - задержания немецких граждан, в том числе журналиста газеты Die Welt Дениза Юджеля, переводчицы Мешале Толу и правозащитника Петера Штойдтнера. Последние двое были выпущены, но Юджель продолжает находиться за решеткой. Обвинения против него и других граждан ФРГ в Берлине называют политически мотивированными. В конце июля прошлого года на фоне волны задержаний немецких граждан Габриэль объявил о том, что Берлин пересматривает экономическую политику в отношении Анкары, а также ужесточает рекомендации по поездкам своих граждан в Турцию.