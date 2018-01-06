Басурин: ополченец ДНР погиб в результате обстрелов со стороны украинских силовиков

ДОНЕЦК, 6 января. /ТАСС/. Ополченец провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погиб в результате снайперского обстрела со стороны подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу сообщил представитель оперативного командования республики Эдуард Басурин.

"В результате снайперского огня со стороны Вооруженных сил Украины погиб один защитник нашей республики", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Ранее в субботу в оперативном командовании ДНР сообщили о четырех случаях нарушения "режима тишины" со стороны украинских подразделений.

В Донбассе 23 декабря, в преддверии новогодних праздников, вступил в силу очередной режим прекращения огня, договоренность о котором была достигнута 20 декабря в Минске на заседании контактной группы. По данным ДНР и ЛНР, интенсивность огня со стороны украинских силовиков снизилась, но полностью обстрелы не прекратились.

Ситуация в ЛНР

Подразделения украинских силовиков за прошедшие сутки выпустили почти 100 снарядов по населенным пунктам провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), в свою очередь сообщил и.о. начальника управления народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

"Обстрелам подверглись позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Логвиново и Нижнее Лозовое. При обстрелах Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы различных типов и стрелковое оружие, - цитирует его агентство Луганскинформцентр. - Всего по территории республики было выпущено более 97 мин и гранат".