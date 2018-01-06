Глава концерна Adidas призвал Запад к улучшению отношений с Россией

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Глава германского концерна Adidas Каспер Рорштед призвал Запад к улучшению отношений с Россией. Об этом он заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, выдержки из которого опубликованы в субботу.

"Тот, кто полагает, что санкциями мы наказываем только Россию, ошибается. И на Западе это приводит к сокращению многих рабочих мест", - отметил глава компании. "Политики лишь охотно замалчивают подобный эффект", - добавил он.

Отвечая на вопрос, выступает ли он против санкций, Рорштед отметил: "Я этого не говорил, я лишь призываю - мы должны найти решение напряженным отношениям с Россией". По его словам, нельзя на протяжении многих лет "противостоять друг другу".

Глава Adidas напомнил о призыве президента России Владимира Путина к созданию, как выразился Рорштед, "свободного рынка от Португалии до Москвы". "Не все, что делает президент Путин, должно нравиться, но в интересах Европы сблизиться с Россией", - полагает он.

"Я знаю Россию много лет, меня влечет к ней - я люблю страну, люблю ее жителей и думаю, что в культурном отношении Россия намного ближе Европе, чем другие", - сказал он, указав на то, что в свете нынешней ситуации в мире "было бы хорошо иметь союзников".

Футбол и политика

Рорштед убежден, что предстоящий чемпионат мира по футболу в России будет блестяще организован. "ЧМ-2018 будет успешным мероприятием, мы увидим очень хорошо организованный чемпионат", - считает он. Глава концерна напомнил о том, что россияне доказали свои организаторские способности во время Кубка конфедераций.

Большая часть фанатов радуется предстоящему футболу и ей безразлична политика, полагает Рорштед. "Я хотел бы предостеречь от морального высокомерия и опрометчивых суждений", - добавил глава Adidas.