Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WSJ: в США регулятор ведет расследование в отношении фирмы зятя Трампа

Международная панорама
6 января, 19:19 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, января. /ТАСС

Kushner Companies проверяют на предмет того, не пыталась ли она использовать в своих интересах программу привлечения зарубежных инвестиций посредством выдачи виз категории EB-5 богатым иностранцам

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит расследование в отношении фирмы, которой ранее управлял зять и старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу в электронной версии американской газеты The Wall Street Journal.

Смотрите также

NYT: влияние Кушнера в Белом доме уменьшилось, обсуждалась возможность ухода его и Иванки

CNN: Кушнер мог знать о контактах Трампа-младшего с WikiLeaks, но не сообщил следователям

Трамп обвинил оппонентов в попытках усомниться в его уме и назвал себя гением

По сведениям ее источников, компанию Kushner Companies, которая работает в сфере недвижимости и строительства, проверяют на предмет того, не пыталась ли она использовать в своих интересах программу привлечения зарубежных инвестиций посредством выдачи виз категории EB-5 богатым иностранцам. В мае 2017 года представители комиссии направили в компанию запрос о предоставлении документов, касающихся данной программы. Ранее сообщалось, что в том же месяце прокуратура в штате Нью-Йорк потребовала от фирмы прислать данные о проекте, который финансировался, в частности, за счет данной инициативы.

Как отмечает издание, проверка, которую проводит комиссия, осуществляется в сотрудничестве с прокуратурой в нью-йоркском районе Бруклин. Какие именно проекты Kushner Companies вызвали в этом регулирующем органе подозрения, в направленном ею запросе не разъясняется. При этом прокуратуру в 2017 году интересовало строительство при участии Kushner Companies двух высотных зданий в штате Нью- Джерси.

Kushner Companies пыталась привлечь к финансированию проекта несколько сотен богатых китайцев. Ее представители заявляли, что лица, вложившие не менее 500 тыс. долларов, могут получить за это американскую визу на основе указанной программы.

Представитель Kushner Companies, комментируя публикацию The Wall Street Journal, сослался на более раннее заявление фирмы. В нем говорилось, что компания, "используя программу, в полной мере выполняла все ее правила и нормы", а также выполняет "запросы о предоставлении информации".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич назвал обвинения в адрес Баниониса о сотрудничестве с КГБ мелкой местью
2
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
3
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
4
Путин подарил икону храму в Петербурге, где встречал Рождество
5
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
6
Клинцевич призвал США мериться с КНДР не ядерными кнопками, а здравым смыслом
7
Трамп: автор книги о Белом доме никогда не был в Овальном кабинете и не проводил интервью
Темы дня
Новости партнеров
Реклама