WSJ: в США регулятор ведет расследование в отношении фирмы зятя Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит расследование в отношении фирмы, которой ранее управлял зять и старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу в электронной версии американской газеты The Wall Street Journal.

По сведениям ее источников, компанию Kushner Companies, которая работает в сфере недвижимости и строительства, проверяют на предмет того, не пыталась ли она использовать в своих интересах программу привлечения зарубежных инвестиций посредством выдачи виз категории EB-5 богатым иностранцам. В мае 2017 года представители комиссии направили в компанию запрос о предоставлении документов, касающихся данной программы. Ранее сообщалось, что в том же месяце прокуратура в штате Нью-Йорк потребовала от фирмы прислать данные о проекте, который финансировался, в частности, за счет данной инициативы.

Как отмечает издание, проверка, которую проводит комиссия, осуществляется в сотрудничестве с прокуратурой в нью-йоркском районе Бруклин. Какие именно проекты Kushner Companies вызвали в этом регулирующем органе подозрения, в направленном ею запросе не разъясняется. При этом прокуратуру в 2017 году интересовало строительство при участии Kushner Companies двух высотных зданий в штате Нью- Джерси.

Kushner Companies пыталась привлечь к финансированию проекта несколько сотен богатых китайцев. Ее представители заявляли, что лица, вложившие не менее 500 тыс. долларов, могут получить за это американскую визу на основе указанной программы.

Представитель Kushner Companies, комментируя публикацию The Wall Street Journal, сослался на более раннее заявление фирмы. В нем говорилось, что компания, "используя программу, в полной мере выполняла все ее правила и нормы", а также выполняет "запросы о предоставлении информации".