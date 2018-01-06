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В Сирии за сутки зафиксирован ряд нарушений перемирия в пригородах Дамаска и Идлибе

Международная панорама
6 января, 20:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

Обстановка в зонах деэскалации остается стабильной

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ТАСС, 6 января. Специалисты российско-иранско-турецкого Координационного центра за минувшие сутки фиксировали отдельные нарушения режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб и пригородах Дамасках. Об этом 6 января сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

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"В течение суток центром продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Идлиб и пригороде Дамаска", - говорится в сообщении. Отмечается, что целом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной.

Кроме того, один населенный пункт, Эль-Васита в провинции Алеппо, присоединился к режиму прекращения боевых действий, в двух населенных пунктах провинции Риф-Дамаск - Бейт-Джине и Маазрат-Бейт-Джине - сирийскими властями проводятся мероприятия по урегулированию статуса членов вооруженных формирований. За прошедшие сутки в Сирии в свои дома вернулись 122 человека.

При сотрудничестве с властями провинции Риф-Дамаск были определены три населенных пункта, нуждающиеся в первоочередном восстановлении социально значимых объектов в целях создания благоприятных условий для возвращения беженцев.

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