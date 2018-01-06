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Трамп заявил, что поддерживает переговоры КНДР и Республики Корея

Международная панорама
6 января, 20:30 дата обновления: 6 января, 21:03 UTC+3

По словам президента США, если "переговоры во что-то выльются - это будет прекрасно для всего человечества"

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ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что поддерживает переговоры между КНДР и Республикой Корея по вопросу предстоящих Олимпийских игр и выступает за то, чтобы они привели к чему-то большему. Трансляцию его выступления вел Белый дом.

"Сейчас они говорят про Олимпийские игры. Это начало, большое начало", - сказал он по итогам состоявшихся в его загородной резиденции Кэмп-Дэвид встреч с членами своего кабинета и лидерами республиканцев в Конгрессе. "Если эти переговоры во что-то выльются - это будет прекрасно для всего человечества", - добавил он.

"Я бы хотел, чтобы они приняли участие в Олимпиаде и чтобы затем это привело к чему-то еще. Так что я поддерживаю это [переговоры] на 100%", - продолжил американский лидер, по мнению которого, этих контактов бы не было, если бы не оказываемое США давление на Пхеньян. Он также выразил надежду на то, что переговоры "приведут к чему-то гораздо большему".

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Трамп добавил, что Вашингтон готов принять участие в переговорах между Пхеньяном и Сеулом. "И когда настанет подходящее время, мы примем участие. Но мне нравится идея о том, что обсуждение Олимпиады идет между этими двумя странами", - сказал Трамп.

Присутствовавшие в Кэмп-Дэвиде журналисты спросили у президента, готов ли он провести телефонный разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Конечно, я всегда верю в диалог", - ответил он.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении заявил о готовности властей страны направить своих спортсменов на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. В ответ президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отдал поручение своему правительству начать подготовку к переговорам с КНДР о ее возможном участии в предстоящих зимних Олимпийских играх.

Республика Корея и КНДР 3 января восстановили линию специальной связи в деревне Пханмунджом на совместной границе. 5 января министерство объединения Республики Корея объявило о том, что Пхеньян принял предложение Сеула о проведении впервые с декабря 2015 года переговоров на высоком уровне. Они должны пройти 9 января в Пханмунджоме. Ожидается, что темой консультаций станет возможное участие сборной КНДР в предстоящих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

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Персоны
Ким Чен Ын Мун Чжэ Ин
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
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