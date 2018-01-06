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Трамп заявил, что расследование спецпрокурора Мюллера его не касается

Международная панорама
6 января, 20:34 дата обновления: 6 января, 21:16 UTC+3

Американский лидер допустил, что под следствием находится кандидат в президенты США от Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/KEVIN DIETSCH/POOL

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Расследование утверждений о попытках России повлиять на ход американских выборов в 2016 году, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, не затрагивает президента США Дональда Трампа. Об этом американский лидер заявил в субботу журналистам в своей резиденции Кэмп-Дэвид (штат Мэриленд) недалеко от Вашингтона.

"И в теории все мне говорят, что я не нахожусь под следствием. Возможно, под ним находится [кандидат в президенты США от Демократической партии на выборах 2016 года] Хиллари [Клинтон]. Не знаю. Но не я", - сказал республиканец Трамп.

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Президент США ушел от прямого ответа на вопрос о том, готов ли он будет лично в случае получения такой повестки дать показания команде Мюллера, который был назначен весной прошлого года министром юстиции, генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом, самоустранившимся от разбирательства по предполагаемому вмешательству России в американские выборы.

При этом Трамп в очередной раз категорически отверг предположения о том, что у него и его окружения был какой-либо сговор с РФ. "Просто чтобы вы понимали: не было сговора, не было преступления", - подчеркнул глава администрации США.

"Мы [нынешняя исполнительная ветвь власти США] были чрезвычайно открыты [при взаимодействии со спецпрокурором Мюллером]. Мы могли действовать двумя способами. Мы могли быть очень закрытыми, и тогда на это [расследование] ушли бы годы. Но когда вы ничего неправильного не сделали, тогда давайте будем открытыми и покончим с этим [делом]", - отметил Трамп.

"Честно говоря, это [разбирательство] очень плохо для нашей страны. Из-за него наша страна выглядит глупо", - убежден президент США. В связи с этим Трамп заверил, что не хочет, чтобы Соединенные Штаты выглядели глупо. "Мы были очень открытыми, и мы лишь хотим, чтобы это [расследование] завершилось", - добавил президент.

Руководство России на самом высоком уровне неоднократно отвергало выводы о вмешательстве в избирательный процесс в США.

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Персоны
Сешнс, Джефф Мюллер, Роберт Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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