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Премьер Болгарии: ЕС и Турция должны заключить "большое соглашение" о сотрудничестве

Международная панорама
6 января, 22:46 UTC+3 СОФИЯ СОФИЯ 6, января. /ТАСС

Бойко Борисов считает необходимым заключение соглашения по вопросам о визах, таможенном сотрудничестве и культурном наследии

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СОФИЯ, 6 января. /ТАСС/. ЕС и Турция должны развивать взаимное сотрудничество. Об этом в интервью Anadolu Ajansı в преддверии намеченного на 7 января визита в Турцию заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

"Разумно заключение большого соглашения между Турцией и ЕС по вопросам о визах, таможенном сотрудничестве и культурном наследии, необходимо также облегчить бизнес-контакты, сотрудничество в области туризма и оказания транспортных услуг, пока процесс присоединения Турции к ЕС продолжается", - отметил Борисов, фрагменты интервью которого 6 января приводит агентство БГНЕС.

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"Мы, ЕС и Болгария, не просто соседи Турции, которая имеет самую большую натовскую армию в Европе и сама формирует южный фланг НАТО. Поэтому вместо того чтобы поворачиваться спиной к Турции, мы должны развивать дипломатические отношения, чтобы повысить уровень доверия на нашем южном фланге", - подчеркнул болгарский премьер, который 7 января примет участие в церемонии открытия после шестилетней реставрации болгарской церкви Святого Стефана в Стамбуле.

Борисов поддержал президента Турции Тайипа Эрдогана в борьбе с участниками попытки госпереворота в июле 2016 года. "Когда меня критикуют за поддержку Эрдогана, то я всегда отвечаю - мы принимаем все ценности демократии как фундамент. Когда идет речь о демократии, голос народа и его решение должны быть на первом месте. Но попытка захватить власть, стреляя по мирным гражданам с истребителей F16 и военных вертолетов, неприемлема, именно поэтому я поддерживаю Эрдогана", - сказал он.

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Персоны
Борисов, Бойко Эрдоган, Реджеп Тайип
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Турция Болгария
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