Консерваторы и социал-демократы ФРГ начинают предварительные переговоры о коалиции

БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. Предварительные, так называемые зондирующие, переговоры о формировании правительства ФРГ между консервативным блоком Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) начинаются 7 января в Берлине спустя более 3 месяцев после выборов в Бундестаг.

Еще недавно вариант создания новой "большой коалиции" (блок ХДС/ХСС и СДПГ) казался маловероятным - сразу после обнародования 24 сентября первых результатов голосования лидер СДПГ Мартин Шульц объявил о том, что его партия уходит в оппозицию, а консерваторы начали в середине октября консультации о формировании коалиции с "зелеными" и Свободной демократической партией (СвДП). Однако 20 ноября эти переговоры завершились провалом и над страной нависла угроза перевыборов или формирования правительства меньшинства. Лишь вмешательство президента Франка-Вальтера Штайнмайера позволило посадить социал-демократов за стол переговоров.

Образование кабмина затянулось

Председатель ХДС канцлер Ангела Меркель ранее заявила о намерении "как можно скорее создать стабильное правительство".

Четыре года назад "черно-красное правительство" в составе ХДС/ХСС и СДПГ было приведено к присяге спустя 86 дней после голосования. Тогда был поставлен своеобразный антирекорд, который отныне побит. В среднем с 1990 года на создание кабинета министров ФРГ уходило 46 дней. В то же время в 2005 году на формирование "большой коалиции" потребовалось 65 дней.

В 2009 году правительство в составе консерваторов и свободных демократов было приведено к присяге спустя всего 31 день после выборов. Два раза в истории ФРГ - в 1969-м и в 1983 году - между выборами и приведением кабминов к присяге проходило еще меньше времени - 24 дня.

Судя по графику запланированных консультаций между ХДС/ ХСС и СДПГ и заявлениям политиков, новый кабмин, если консерваторы и социал-демократы договорятся, будет сформирован к началу или в начале апреля. Только зондирующие переговоры планируется завершить к 12 января. У СДПГ решение о переходе к непосредственно переговорам о создании коалиции будет принимать федеральный съезд, который намечен на 21 января. В ХДС такое решение остается за правлением партии, в ХСС также не исключают проведение съезда.

Если СДПГ одобрит начало консультаций, то с 22 января может начаться обсуждение коалиционного договора и распределение министерских портфелей. Только примерно в середине февраля при условии, что все будет согласовано, пройдет голосование рядовых членов СДПГ по соглашению и составу нового правительства.

Лидеры настроены оптимистично

В среду по итогам консультаций председателей ХДС, ХСС и СДПГ и их фракций в Бундестаге было принято совместное заявление. В нем отмечалось, что "доверие [между партиями] выросло". "Мы с оптимизмом начинаем переговоры", - подчеркнули лидеры. Консультации начнутся в 12:00 по местному времени (14:00 мск) и пройдут в центральном офисе СДПГ - Доме имени Вилли Брандта - в Берлине.

Несмотря на оптимизм руководителей партий, позиции консерваторов и социал-демократов существенно расходятся по таким вопросам, как, например, миграционная политика и введение единой системы медицинского страхования. В последние дни ХСС значительно ужесточил требования и выступил, в частности, за сокращение социальных выплат беженцам и за ограничение для определенной группы мигрантов свободного передвижения по стране. СДПГ не поддерживает такие инициативы.

Блок ХДС/ХСС также хочет продлить запрет на воссоединение беженцев, пользующихся ограниченной, так называемой субсидированной, защитой в ФРГ, со своими семьями. Социал-демократы намерены разрешить въезд в страну родственникам мигрантов.

Кроме того, есть разногласия по вопросу развития ЕС. Шульц не так давно призвал к созданию "Соединенных Штатов Европы", тем самым высказавшись за углубление интеграции в ЕС. ХСС однозначно отвергает подобную инициативу.

Христианско-социальный союз имеет статус региональной баварской партии, однако на протяжении многих лет на федеральном уровне выступает в блоке с партией Меркель - ХДС. В Бундестаге у них единая фракция, в нынешнем правительстве ФРГ баварские консерваторы имеют три министерских портфеля.

Чем чреват провал переговоров

Если переговоры о создании "большой коалиции" закончатся ничем, страна окажется на пороге перевыборов или образования правительства меньшинства. Причем так или иначе все трое лидеров - Меркель, Зеехофер и Шульц - могут в этом случае опасаться за свою политическую судьбу.

Газета "Бильд" в субботу сообщила, что Шульц в разговоре с Меркель и Зеехофером в среду так и сказал: "Если это сорвется, моей политической карьере конец". По информации таблоида, в ответ Зеехофер, который подвергся в ХСС резкой критике за катастрофический результат, полученный партией на выборах в Бундестаг, отметил: "Не только твоей".

Парламентские выборы прошли в Германии 24 сентября 2017 года. Блок ХДС/ХСС получил 32,9% голосов, а СДПГ показала худший результат в своей истории, набрав чуть более 20%. Правопопулистскую "Альтернативу для Германии" поддержали 12,6% избирателей, Свободную демократическую партию - 10,7%, "зеленых" - 8,9%, а Левую партию - 9,2%.

При этом ХСС у себя на родине - в Баварии - по итогам выборов получил рекордно низкий результат - около 39%, потеряв более 10% голосов.