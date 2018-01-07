Венесуэла выслала задержанного в декабре бразильского гражданина

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 января. /ТАСС/. Власти Венесуэлы выслали из страны гражданина Бразилии, который был задержан в конце декабря по подозрению в участии в преступной организации. Об этом сообщил в субботу глава МИД Бразилии Алоизиу Нунес.

"Инцидент с бразильцем Джонатаном Мойзесом Динизом завершился его выдворением из Венесуэлы", - написал министр в своем Twitter.

O incidente envolvendo o brasileiro Jonatan Moisés Diniz foi encerrado, com sua expulsão da Venezuela. — Aloysio Nunes (@Aloysio_Nunes) 6 January 2018

МИД Бразилии 5 января распространил заявление, в котором утверждал, что Венесуэла не отвечает на многочисленные запросы о местонахождении Диниза, "оформленные в виде дипломатических нот". Однако через несколько часов стало известно, что Каракас подтвердил факт его задержания. Несколько бразильских общественных организаций направили властям крупнейшей южноамериканской страны обращения с требованием добиться освобождения Диниза.

Информация о задержании гражданина Бразилии на территории соседней страны была обнародована 27 декабря. Соответствующее заявление сделал в эфире своей телепрограммы заместитель председателя Единой социалистической партии Венесуэлы и депутат Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо. По его словам, Дизиз и трое венесуэльцев были задержаны в штате Варгас по подозрению в участии в преступной организации.

Кабельо утверждал, что бразилец, временно проживающий в Калифорнии, и трое задержанных венесуэльцев является представителями неправительственной организации Time to Change the Earth ("Время изменить планету" в переводе с английского). По словам венесуэльского депутата, под видом НПО во многих государствах деятельность ведет ЦРУ США, сотрудники которого "ездят по стране в поисках стратегических объектов, финансируют террористов и так далее". В свою очередь родственники бразильца утверждали, что он занимался исключительно распределением гуманитарной помощи среди нуждающихся.