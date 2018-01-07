И. о. вице-президента Эквадора избрана на этот пост на постоянной основе

ТАСС, 7 января. Временно исполняющая обязанности вице-президента Эквадора Мария Алехандра Викунья Муньос займет этот пост на постоянной основе. Соответствующее решение было принято в субботу на заседании Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Эквадора, которое транслировалось в прямом эфире государственным телевидением.

Кандидатуру Викуньи Муньос поддержали 70 депутатов при необходимых 69, против выступили 17 законодателей, 19 воздержались. Ее вступление в должность состоится в здании Национальной ассамблеи через несколько минут. Согласно эквадорскому законодательству, если пост вице-президента по какой-либо причине становится вакантным, глава государства в течение 15 дней должен составить список из трех кандидатов на эту должность и направить его в парламент. Право выбрать одного из трех предложенных главой государства претендентов принадлежит законодателям.

Помимо Викуньи Муньос, на пост вице-президента были предложены кандидатуры еще двух женщин - главы МИД Марии Фернанды Эспиносы Гарсес и министра юстиции, по правам человека и делам религий Росана Альварадо Карриона. Однако местные СМИ и эксперты еще несколько дней назад прочили победу именно и. о. вице-президента. Психолог по образованию Викунья Муньос также занимает с мая 2017 года пост министра городского развития и жилищного строительства.

Предыдущий вице-президент Хорхе Глас был смещен со своей должности - уже более трех месяцев он находится под арестом. 12 декабря суд приговорил Гласа к шести годам тюремного заключения, признав виновным в организации преступного сообщества, созданного для незаконного обогащения. Дело, по которому был осужден вице-президент, было связано с коррупционными схемами, применявшимися бразильской строительной компанией Odebrecht. Суд счел доказанным, что Глас получал от нее взятки за помощь в заключении контрактов с эквадорским правительством.

Уголовный процесс против второго лица в Эквадоре положил начало конфликту между бывшим президентом этой страны и ее нынешним лидером. Действующий глава государства Ленин Морено пришел к власти по итогам прошедшего в апреле 2017 года второго тура президентских выборов. Он считался преемником Рафаэля Корреа, который занимал высший пост с 2007 по 2017 год. Однако через несколько месяцев после вступления Морено в должность отношения между двумя политиками испортились.

После начала расследования в отношении теперь уже бывшего вице-президента эквадорский лидер подписал указ о лишении его всех полномочий. Корреа встал на сторону Гласа, обвинив Морено в отказе от политики преемственности, с которой тот шел на выборы.