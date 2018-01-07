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Трамп продолжает утверждать, что Мексика оплатит стену на границе с США

Международная панорама
7 января, 1:22 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, января. /ТАСС

Ранее сообщалось, что администрация президента США запросила у Конгресса выделение $18 млрд на финансирование начального этапа сооружения

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ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Мексика "в какой-то форме" оплатит возведение барьера на границе с США. Уверенность в этом в субботу выразил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Я считаю, что Мексика заплатит за стену. У меня очень хорошие отношения с Мексикой. Как вы знаете, мы ведем переговоры по NAFTA (Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли - прим. ТАСС). Посмотрим, как они будут идти", - сказал Трамп журналистам в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид.

"Но Мексика заплатит. В какой-то форме Мексика заплатит за стену", - добавил американский лидер.

Смотрите также
Государственная граница между Мексикой и США, проходящая между городами Сьюдад-Хуарес (штат Чиуауа) и Санленд-Парком (штат Нью-Мехико)

Проект Трампа: стена на границе с Мексикой начинает принимать очертания

Газета The Washington Post 5 января  сообщила, что администрация Трампа запросила у Конгресса выделение $18 млрд на финансирование начального этапа сооружения стены на границе с Мексикой, который завершится к 2027 году. Эти средства должны пойти на возведение 508,6 км дополнительных ограждений, а также укрепление 655 км уже существующих. В случае успеха к 2027 году более половины границы длиной примерно 3,2 тыс. км будет защищено искусственными барьерами.

Трамп в Кэмп-Дэвиде при этом подтвердил, что он увязывает финансирование постройки стены с возобновлением и закреплением на законодательном уровне отмененной им же программы защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA). "Стена будет возведена, или уже у нас не будет DACA", - подчеркнул он.

Помимо этого, продолжил президент, необходимо избавиться от цепной миграции, а также от системы визовых лотерей.

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