Трамп продолжает утверждать, что Клинтон и демократы были в сговоре с Россией

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 6 января вновь повторил утверждение о том, что между российскими властями и кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон был некий сговор.

"Был сговор между Хиллари Клинтон, НКДП (Национальный комитет Демократической партии) и россиянами. К сожалению, вы не очень активно это освещаете", - заявил он журналистам в своей резиденции Кэмп-Дэвид (штат Мэриленд) недалеко от Вашингтона. "Но единственный сговор существовал между Хиллари и россиянами, НКДП и россиянами", - добавил он.

По его мнению, версия о контактах его команды с Москвой в период выборов "теперь мертва", так как спустя год активного расследования никаких доказательств обнаружено не было. "Не было никакого сговора между нами и россиянами", - повторил он.

Трамп при этом уклонился от прямого ответа на вопрос о том, действительно ли юристы Белого дома просили министра юстиции Джеффа Сешнса не устраняться от расследования приписываемых Москве попыток вмешательства в ход американской предвыборной кампании. "Все, что я делал, было на 100% правильным", - утверждал американский лидер.

Еще осенью 2017 года Трамп не раз сетовал на то, что многие газеты и телекомпании США упорно не замечают очевидных, с его точки зрения, связей Клинтон с российскими властями. Так, еще в феврале, поднимая этот вопрос, он обвинил Клинтон в том, что, будучи госсекретарем США, она "отдала России 20%" американского урана, тогда это совершенно не заинтересовало ни прессу, ни телевидение, считает президент. Он также заявил, что брат Джона Подесты, руководителя предвыборного штаба Клинтон, якобы "положил в карман $180 тысяч от компании Uranium One, которой Клинтон и передала упомянутые 20% урана.

Uranium One является одной из крупнейших в мире уранодобывающих компаний. Она зарегистрирована в Канаде и имеет глобально диверсифицированный портфель международных активов в Казахстане, США и Австралии. Госкорпорации "Росатом" через ее аффилированные лица принадлежит 100% находящихся в обращении обыкновенных акций Uranium One.