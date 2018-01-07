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Число посетивших Кубу американцев за 2017 год выросло почти в три раза

Международная панорама
7 января, 8:34 UTC+3 ГАВАНА ГАВАНА 7, января. /ТАСС

Также все больше постоянно живущих в США кубинцев приезжают на родину, сообщает МИД Кубы

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ГАВАНА, 7 января. /ТАСС/. Более 1,1 млн граждан США посетили Кубу в 2017 году - почти в три раза больше, чем в 2016 году. Об этом сообщила в субботу в своем Twitter директор департамента Соединенных Штатов министерства иностранных дел островного государства Хосефина Видаль.

"В 2017 году Кубу посетили 1,17 млн американцев. Это на 191% больше по сравнению с предыдущим годом", - написала Видаль. В 2016 году в карибской стране побывали 270 тыс. граждан США.

Видаль сообщила, что все больше кубинцев, постоянно живущих в США, приезжают на родину. "В 2017 году Кубу посетили более 453 тыс. кубинцев, живущих в США, что на 138% больше по сравнению с 2016 годом", - сказала представитель МИД.

Бум в туристическом секторе

После того, как в декабре 2014 года США взяли курс на нормализацию отношений с Кубой, на острове начался туристический бум. В 2017 году карибскую страну посетили рекордные 4,7 млн иностранных туристов. В 2018 году остров рассчитывает принять 5 млн зарубежных гостей.

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Отношения Кубы и США в 2015-2017 годах. Досье

В августе 2016 года было восстановлено регулярное авиасообщение между США и Кубой. Кроме того, многие американские круизные компании получили разрешение на организацию морских путешествий на Остров свободы.

Однако в июне 2017 года президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении политики в отношении карибской страны. В частности, были усложнены правила поездок на остров для граждан США: теперь американцам разрешено приезжать на Кубу только в составе организованных групп в сопровождении представителя американской туристической компании. Кроме того, американским гражданам запретили останавливаться в нескольких десятках государственных отелей и совершать покупки в определенных магазинах. Новые правила вступили в силу в ноябре 2017 года.

Индустрия отдыха и развлечений считается самым динамичным сектором кубинской экономики и одним из главных источников поступления валюты в госказну. Больше всего иностранцев приезжает на остров из Канады.

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Темы
Политика Трампа в отношении Кубы Нормализация отношений между США и Кубой
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