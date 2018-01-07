Похищенные боевиками иконы возвращаются в храмовый комплекс Маалюля

МААЛЮЛЯ, 7 января. /ТАСС/. Иконы, похищенные террористами в Сирии, возвращаются в христианские храмы города Маалюля. Об этом в воскресенье рассказал журналистам представитель городской администрации Джозеф Салладин.

"Пять икон находится в патриархии в Дамаске, три уже вернули в наши церкви. Иконы перехватили в городке на сирийско-ливанской границе, куда боевики вывезли их для продажи на черном рынке", - сообщил он.

Маалюля - небольшой город, расположенный в 50 км к северу от Дамаска. Это одно из немногих мест в мире, где все еще говорят на арамейском языке, языке Иисуса Христа. Храмовый комплекс Маалюли, среди прочих, включает монастырь Св. Сергия, монастырь, Св. Феклы, а также церковь Св. Ильи, в которой уже проходят службы.

Работы по восстановлению храмового комплекса, разграбленного боевиками Джебхат-ан-Нусры (запрещенная в России террористическая организация) удалось ускорить, благодаря созданию в Сирии зон деэскалации. Режим прекращения огня, соблюдение которого контролирует российская военная полиция, позволил доставлять стройматериалы в Маалюлю ускоренными темпами.