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Глава института нацпамяти Украины предложил признать период в составе СССР "оккупацией"

Международная панорама
7 января, 12:27 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 7, января. /ТАСС

Владимир Вятрович считает, что 2017 год знаменует столетие "начала большевистской агрессии"

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КИЕВ, 7 января. /ТАСС/. Украине следует признать период пребывания в составе СССР "оккупацией" и принять законы, которые бы зафиксировали правопреемственность нынешней страной традиций Украинской Народной Республики (УНР). Такое мнение выразил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"В следующем году мы как раз имеем целый ряд важных событий, связанных с украинской революцией. Она будет формировать представление общества о связи между современным украинским государством и Украинской народной республикой (УНР), она будет определять как раз, чем был советский период. В конце концов, все чаще в политическом поле звучат уже те тезисы, которые звучат уже давно на исторической почве. Речь идет о советской оккупации, о становлении большевистского, потом коммунистического оккупационного режима", - сказал он в эфире "5 канала".

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При этом Вятрович считает, что Киев должен продемонстрировать "политические и законодательные шаги, которые бы давали наследственность украинской государственности от 1917-1921 годов до современного государства". По словам историка, 2017 год знаменует столетие "начала большевистской агрессии".

С мая 2015 года на Украине уже действует закон о так называемой декоммунизации. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр, Кировограда в Кропивницкий.

На практике в ходе кампании новые власти страны делают все, чтобы отказаться не только от всего "советского", но также от всего, напоминающего о вековых связях с Россией. Московский проспект в столице уже стал проспектом Бандеры, Московская площадь получила название Демеевской. По решению депутатов Киевского горсовета, на карте города не должно остаться ни одного названия, связанного с Москвой.

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