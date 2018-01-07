Меркель заявила, что с оптимизмом начинает переговоры о коалиции с социал-демократами

БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС), канцлер ФРГ Ангела Меркель с оптимизмом начинает предварительные, так называемые зондирующие, переговоры о коалиции с социал-демократами и надеется, что они завершатся успешно. Об этом она заявила журналистам в воскресенье в Берлине перед первым раундом консультаций.

"ХДС начинает переговоры с целью создать стабильное правительство", - сказала Меркель. "Мы будем очень быстро и активно работать. Я думаю, что все получится", - добавила она.

"Я с оптимизмом приступаю к переговорам, но мне ясно, что в ближайшие дни нас ожидает напряженная работа, однако мы готовы проделать ее, чтобы в итоге прийти к результату", - заключила Меркель.

24 сентября, сразу после обнародования первых результатов голосования, лидер СДПГ Мартин Шульц объявил о том, что его партия уходит в оппозицию, а консерваторы начали в середине октября консультации о формировании коалиции с "зелеными" и Свободной демократической партией (СвДП). Однако 20 ноября эти переговоры завершились провалом, и над страной нависла угроза перевыборов или формирования правительства меньшинства. Вмешательство президента Штайнмайера позволило посадить социал-демократов за стол переговоров.

Зондирующие переговоры будут длиться пять дней и должны завершиться итоговым заявлением, которое затем рассмотрят руководящие органы ХДС, ХСС и СДПГ. Эксперты исходят из того, что если консерваторы и социал-демократы договорятся, новое правительство будет сформировано к апрелю или в начале апреля.