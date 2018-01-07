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Шульц заявил, что у социал-демократов нет ограничений в диалоге с консерваторами

Международная панорама
7 января, 12:42 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 7, января. /ТАСС

Лидер СДПГ подчеркнул, что партия будет вести переговоры конструктивно

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БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) не намерена определять на переговорах о коалиции с консерваторами никаких красных линий, но собирается добиваться продвижения своих требований. Об этом заявил в воскресенье в Берлине председатель СДПГ Мартин Шульц перед так называемыми зондирующими переговорами о коалиции с консерваторами для формирования правительства.

"У нас нет красных линий, но мы хотим добиться по возможности больше "красной" (в духе СДПГ - прим. корр. ТАСС) политики для Германии", - сказал он. "Мы будем конструктивно вести переговоры", - добавил Шульц, отметив, что их результат остается открытым.

Лидер СДПГ подчеркнул, что консультации имеют "важнейшее значение" для страны. "Я исхожу из того, что у всех, кто здесь собрался, есть воля к конструктивному диалогу", - заключил Шульц.

Ранее вариант создания новой коалиции блоком ХДС/ ХСС и СДПГ казался маловероятным - сразу после обнародования 24 сентября 2017 года первых результатов голосования Шульц объявил о том, что его партия уходит в оппозицию, а консерваторы начали в середине октября консультации о формировании коалиции с "зелеными" и Свободной демократической партией (СвДП). Однако 20 ноября эти переговоры завершились провалом, и над страной нависла угроза перевыборов или формирования правительства меньшинства. Но после вмешательства президента Франка-Вальтера Штайнмайера социал-демократы сели за стол переговоров.

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Персоны
Шульц, Мартин Штайнмайер, Франк-Вальтер
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