СМИ: не менее 13 человек погибли в результате нападения на юге Сенегала

ТАСС, 7 января. По меньшей мере 13 мирных жителей погибли, шесть получили ранения в субботу в результате вооруженного нападения повстанцев в регионе Казаманс на юге Сенегала. Об этом сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа" со ссылкой на силы безопасности.

"Жертвы собирали дрова в лесу неподалеку от главного города региона Зигиншор, когда на них напали, - указал представитель армии Сенегала Абду Ндиайе. - Нападение было совершено группой из 15 боевиков сепаратистского "Движения демократических сил Казаманса" (ДДСК) в регионе, граничащем с Гвинеей-Бисау на юге". "Военные прилагают все усилия для поиска нападавших", - добавил он.

Казаманс - узкая полоска территории Сенегала на юге страны, отделенная от остальной части республики Гамбией. Этнически проживающее там население ближе к соседней Гвинее-Бисау. ДДСК с 1982 года ведет вооруженную борьбу за широкую автономию Казаманса, жители которого из народности диола придерживаются в большинстве своем католичества. Жертвами этого конфликта стали уже несколько тысяч человек, несмотря на то, что попытки его урегулирования предпринимались не раз.

В декабре 2004 года стороны подписали мирный договор, призванный покончить с многолетней гражданской войной. В соответствии с ним, армия Сенегала и ДДСК взяли на себя взаимные обязательства отказаться от вооруженной борьбы и начать переговоры о политическом урегулировании конфликта, превратившего лучшие пляжи Сенегала в минные поля. Однако, несмотря на подписанный документ, все последние годы ситуация в регионе характеризовалась как состояние "ни войны, ни мира".

В августе 2009 года после некоторой паузы произошло новое обострение ситуации в Казамансе. Сепаратисты возобновили вооруженные вылазки, армия в свою очередь стала прибегать к ответным рейдам, в том числе с использованием военной авиации. В последние годы на юге Сенегала сохранялась напряженная обстановка.