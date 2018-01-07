МИД ФРГ: нужен открытый диалог с Ираном о его роли в регионе и ракетной программе

БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль призвал к открытому диалогу с Ираном о его роли в регионе и ракетной программе. Об этом министр заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild.

"Нужен открытый и серьезный диалог о проблематичном влиянии Ирана в регионе и о [его] ракетной программе", - считает Габриэль. По его мнению, со стороны Тегерана срочно необходимы конструктивные сигналы.

Одновременно министр призвал не использовать внутрииранские протесты в неблаговидных целях. "Мы можем только предостеречь от того, чтобы воспользоваться конфронтацией в иранском обществе", - сказал Габриэль.

Акции протеста, вызванные недовольством ростом цен, начались в Иране 28 декабря. В ряде городов митинги переросли в столкновения, жертвами которых стали около 20 человек. За участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек, в ближайшее время они предстанут перед судом. В минувшие дни в крупных городах страны прошли массовые проправительственные шествия, в которых приняли участие миллионы иранцев.