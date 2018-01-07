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СМИ: в Афганистане уничтожены девять боевиков "Талибана"

Международная панорама
7 января, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

Более 18 террористов получили ранения

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ТАСС, 7 января. Силы безопасности Афганистана уничтожили девять боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), еще более 18 получили ранения в ходе операции в провинции Гильменд на юге страны. Об этом в воскресенье сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на заявление национальной службы безопасности.

По ее данным, в ходе операции были захвачены три полевых командира талибов, а также оружие и взрывчатка.

В последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях Логар, Нангархар и Гильменд, а также на севере республики (в Кундузе, Джаузджане и Парване). При этом полевые командиры и рядовые члены радикальных группировок все чаще присягают на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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