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Власти Ирана заявили, что большинство задержанных в ходе протестов отпущены под залог

Международная панорама
7 января, 13:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

Зачинщики беспорядков находятся под стражей, отметил официальный представитель иранской полиции Саид Монтазер аль-Махди

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ТАСС, 7 января. Власти Ирана выпустили под залог большинство граждан, задержанных во время беспорядков в ряде городов страны. Об этом, как передает агентство Fars, заявил официальный представитель сил внутренней безопасности Исламской Республики Саид Монтазер аль-Махди.

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"Большинство граждан, которые были вовлечены [бунтовщиками], освобождены под залог, - сказал он. - Те, кто [своими действиями] оскорбил Исламскую Республику, <...> зачинщики беспорядков находятся под стражей и предстанут перед судом". Аль-Махди подтвердил, что в результате недавних событий в стране погибли 20 человек, среди них сотрудник силовых структур. По всем делам будет проведено расследование, заверил представитель полиции.

Акции протеста, вызванные недовольством ростом цен, начались в Иране 28 декабря. За участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек. В минувшие дни в крупных городах страны прошли массовые проправительственные шествия, в которых приняли участие миллионы иранцев.

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