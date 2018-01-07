Мэй заявила, что парламент не станет рассматривать вопрос о возвращении охоты на лис

ЛОНДОН, 7 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отошла от исполнения предвыборных обещаний тори о проведении голосования в парламенте о возможности возвращения права жителей королевства на традиционную охоту на лис с собаками. Свою позицию глава правительства изложила в интервью воскресной программе Би-би-си "Шоу Эндрю Марра".

"Если вспомнить те сигналы, которые поступили к нам [от избирателей] во время выборов, то один из них состоял в том, что существует несколько сфер, где люди были обеспокоены тем, что мы предлагали [во время избирательной кампании]. Поэтому как только мы посмотрим на проблемы, касающиеся финансирования школ, стоимости образования, жилищных вопросов, то увидим, что в них мы продвигаемся вперед. В отношении же охоты на лис я могу сказать, что голосования по этому вопросу в парламенте нынешнего созыва не состоится", - сообщила глава правительства. Тем самым она дала понять, что до 2022 года, когда истекают полномочия нынешнего состава Палаты общин, данный вопрос подниматься не будет.

При этом Мэй подчеркнула, что она никогда в такой охоте участия не принимала, и ее собственное отношение к этой английской забаве не изменилось. При этом она не стала напрямую заявлять, каково это отношение, правда, заметив с намеком, что работа премьер-министра состоит в том, чтобы принимать решения не на основании собственных воззрений, а с учетом мнения населения. В то же время известно, что во время прошлогодней избирательной кампании Мэй заявляла о том, что поддерживает возвращение в практику охоты на лис, за что подверглась беспощадной критике со стороны своего основного соперника, лидера лейбористов Джереми Корбина.

В сентябре 2004 года британский парламент, где тогда явное большинство принадлежало Лейбористской партии, которую в ту пору возглавлял премьер-министр Тони Блэр, ввел запрет на охоту с собаками на диких животных, включая лис, оленей, зайцев и норок. Этот закон вступил в силу в феврале 2005 года на территории Англии и Уэльса.

Отношение к охоте лис - существовавшей в Англии испокон веков жестокой забаве, во время которой собаки стаями загрызают диких животных, - является традиционным политическим водоразделом между евроориентированной и консервативной Великобританией. В рядах тори, в основном среди сторонников Brexit, есть множество поклонников такой охоты, в то время как почти все лейбористы считают ее варварством. С учетом выбора нынешним правительством нового вектора в сторону уже не "жесткого", как было до неудачных для тори всеобщих выборов июня 2016 года, а "мягкого" Brexit нынешнее заявление Терезы Мэй можно воспринимать, как косвенный удар по позициям самых рьяных противников евроинтеграции.