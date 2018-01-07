СМИ: украинские силовики используют беспилотники для разведки

ЛУГАНСК, 7 января. /ТАСС/. Подразделения Вооруженные силы Украины (ВСУ) в нарушение минских соглашений используют в районе линии соприкосновения беспилотные летательные аппараты (БПЛА), с помощью которых проводят разведку позиций народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) и корректировку огня артиллерии. Об этом в воскресенье сообщили в оборонном ведомстве республики.

"С целью проведения воздушной разведки позиций народной милиции ЛНР и корректировки огня артиллерии в районе населенных пунктов Смелое-Зимогорье отмечены полеты беспилотников разведывательной роты 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ", - цитирует агентство Луганскинформцентр сообщение оборонного ведомства.

В пресс-службе народной милиции также добавили, что в нарушение минским соглашениям украинская армия разместила гаубицы и минометы у линии соприкосновения в районах населенных пунктов Петровка, Крымское и Троицкое.

Использование в районе линии соприкосновения беспилотников, как и любых других воздушных аппаратов, запрещено минскими соглашениями, однако, по данным республик Донбасса, украинские подразделения регулярно задействуют БПЛА для разведки и корректировки огня.