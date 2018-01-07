Первый раунд зондирующих переговоров о коалиции между ХДС/ХСС и СДПГ открылся в Берлине

БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. Первый раунд предварительных, так называемых зондирующих переговоров о формировании правительства ФРГ между консервативным блоком Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) открылся в воскресенье в Берлине спустя более трех месяцев после выборов в Бундестаг.

Консультации проходят в центральном офисе СДПГ - Доме имени Вилли Брандта. Сначала лидеры трех партий встретились в узком кругу, с 12:00 (14:00 мск), согласно графику, переговоры проходят в расширенном составе. В них участвуют в общей сложности 39 переговорщиков. Как ожидается, консультации будут продолжаться пять дней. К пятнице, 12 января, стороны намерены принять итоговое заявление, которое рассмотрят руководящие органы ХДС, ХСС и СДПГ.

У социал-демократов решение о переходе к непосредственно коалиционным переговорам будет принимать федеральный съезд, который намечен на 21 января. В ХДС такое решение остается за правлением партии, в ХСС также не исключают проведение съезда.

Парламентские выборы прошли в Германии 24 сентября 2017 года. Блок ХДС/ХСС получил 32,9% голосов, а СДПГ показала худший результат в своей истории, набрав лишь чуть более 20%. Правопопулистскую "Альтернативу для Германии" поддержали 12,6% избирателей, Свободную демократическую партию - 10,7%, "зеленых" - 8,9%, а Левую партию - 9,2%. При этом ХСС у себя на родине - в Баварии - по итогам выборов получил рекордно низкий результат - около 39%, потеряв более 10% голосов.