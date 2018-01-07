Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый раунд зондирующих переговоров о коалиции между ХДС/ХСС и СДПГ открылся в Берлине

Международная панорама
7 января, 14:56 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 7, января. /ТАСС

Консультации проходят в центральном офисе Социал-демократической партии Германии

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. Первый раунд предварительных, так называемых зондирующих переговоров о формировании правительства ФРГ между консервативным блоком Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) открылся в воскресенье в Берлине спустя более трех месяцев после выборов в Бундестаг.

Консультации проходят в центральном офисе СДПГ - Доме имени Вилли Брандта. Сначала лидеры трех партий встретились в узком кругу, с 12:00 (14:00 мск), согласно графику, переговоры проходят в расширенном составе. В них участвуют в общей сложности 39 переговорщиков. Как ожидается, консультации будут продолжаться пять дней. К пятнице, 12 января, стороны намерены принять итоговое заявление, которое рассмотрят руководящие органы ХДС, ХСС и СДПГ.

У социал-демократов решение о переходе к непосредственно коалиционным переговорам будет принимать федеральный съезд, который намечен на 21 января. В ХДС такое решение остается за правлением партии, в ХСС также не исключают проведение съезда.

Парламентские выборы прошли в Германии 24 сентября 2017 года. Блок ХДС/ХСС получил 32,9% голосов, а СДПГ показала худший результат в своей истории, набрав лишь чуть более 20%. Правопопулистскую "Альтернативу для Германии" поддержали 12,6% избирателей, Свободную демократическую партию - 10,7%, "зеленых" - 8,9%, а Левую партию - 9,2%. При этом ХСС у себя на родине - в Баварии - по итогам выборов получил рекордно низкий результат - около 39%, потеряв более 10% голосов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Шульц, Мартин Меркель, Ангела Штайнмайер, Франк-Вальтер
Страны
Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Косачев осудил предложение назвать пребывание Украины в составе СССР "оккупацией"
2
СМИ: Махмуда Ахмадинежада задержали за поддержку протестов в Иране
3
Лыжник Устюгов досрочно завершил защиту титула победителя "Тур де Ски"
4
Лыжники Крюков, Матвеева и Бессмертных опротестовали в CAS решение МОК о дисквалификации
5
Снегопад, похолодание и сильный ветер ожидаются в ближайшие сутки в Москве и Подмосковье
6
Горбачев: ядерные державы должны помнить об обязательствах, лежащих на них в рамках ДНЯО
7
Глава института нацпамяти Украины предложил признать период в составе СССР "оккупацией"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама