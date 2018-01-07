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СМИ: США намерены дипломатически признать подконтрольный оппозиции регион в Сирии

Международная панорама
7 января, 15:30 UTC+3 КАИР КАИР 7, января. /ТАСС

Вашингтон разрабатывает новую стратегию в отношении Дамаска, сообщил источник газеты Asharq al-Awsat

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КАИР, 7 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены в ближайшее время предпринять шаги, направленные на дипломатическое признание расположенного на севере Сирии региона, который находится под контролем отрядов оппозиционных "Сил демократической Сирии" (СДС). Об этом в воскресенье сообщила межарабская газета Asharq al-Awsat, ссылаясь на высказывания высокопоставленного западного представителя.

По его словам, речь идет о регионе восточнее реки Евфрат, площадь которого составляет приблизительно 24 тыс. квадратных километров - в три раза превышает территорию Ливана. Источник газеты добавил, что в настоящее время американская администрация разрабатывает новую стратегию в отношении Сирии, включающую эти планы, а первые конкретные указания на подобные намерения поступили от министра обороны США Джеймса Мэттиса. Глава Пентагона недавно заявил, что Вашингтон направит в районы, подконтрольные СДС, наряду с военными инструкторами и американских дипломатов.

Ранее сообщалось, что сирийские курды, сосредоточенные в северных районах Сирии, при поддержке возглавляемой США международной коалиции приступили к формированию "Армии севера Сирии", в которую войдут в том числе формирования СДС. По утверждению командования создаваемой военизированной структуры, главной целью "Армии севера Сирии" станет "защита и обеспечение безопасности границ федерального региона на севере Сирии".

Командование формируемой "армии" заявило, что международная коалиция "предоставляет ей техническую помощь, поставляет оружие и занимается военной подготовкой новобранцев". Предполагается, что "Армия севера Сирии" объединит оппозиционные сирийскому правительству формирования СДС, курдские отряды самообороны и еще несколько разрозненных группировок, находящихся в этом регионе. Командование создаваемой структуры убеждено, что ее общая численность в приграничных районах составит около 100 тыс. человек.

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