Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нетаньяху призвал ликвидировать агентство ООН для помощи палестинским беженцам

Международная панорама
7 января, 17:38 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 7, января. /ТАСС

Премьер-министр Израиля предложил перенаправить выделяемые БАПОР средства Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев

Поделиться
Материал из 1 страницы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

© EPA-EFE/ABIR SULTAN / POOL

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил ликвидировать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и перенаправить его финансирование Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Такую инициативу премьер выдвинул в воскресенье, выступая перед министрами в начале еженедельного заседания правительства.

"БАПОР - это организация, которая способствует сохранению проблемы палестинских беженцев и поддержанию мифа об их "праве на возвращение", преследуя цель ликвидировать Государство Израиль, поэтому агентство БАПОР должно исчезнуть, - сказал Нетаньяху. - Этот орган [БАПОР] был создан 70 лет назад исключительно для палестинских беженцев, в то время как существует управление ООН по урегулированию проблем всех остальных беженцев в мире, и это, разумеется, создает ситуацию, когда БАПОР занимается правнуками [палестинских] беженцев, которые беженцами не являются". "Этот абсурд должен быть прекращен", - приводит заявление премьера его канцелярия.

Нетаньяху отметил, что "полностью согласен с резкой критикой президента [США Дональда] Трампа в адрес БАПОР". "У меня есть простое предложение: средства, выделяемые БАПОР, постепенно перенаправить Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, установив четкие критерии поддержки реальных, а не фиктивных беженцев, как это происходит сегодня в БАПОР", - продолжил израильский премьер. Он добавил, что "довел эту позицию до сведения Соединенных Штатов и что это путь к упразднению БАПОР и решению проблем настоящих беженцев".

Смотрите также

США заморозили $125 млн помощи беженцам из Палестины по каналам ООН

Нетаньяху призвал упразднить агентство ООН для помощи палестинским беженцам

Как сообщил в пятницу информационный портал Axios со ссылкой на дипломатические источники, США заморозили перевод $125 млн, которые должны были пойти на финансирование БАПОР. Данная сумма составляет треть от ежегодных взносов США в бюджет агентства, и она должна была быть перечислена еще 1 января. 2 января Трамп предложил прекратить оказывать финансовую помощь Палестине за нежелание вести переговоры с Израилем о мире.

БАПОР учреждено в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН от 8 декабря 1949 года для обеспечения помощи арабским беженцам из Палестины, потерявшим дома и средства к существованию в результате арабо-израильского конфликта 1948 года. Агентство является вспомогательным органом ГА и защищает права палестинских беженцев, содействует им в получении образования, медицинского обслуживания, гуманитарной помощи и социальных услуг.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Нетаньяху, Биньямин
Страны
Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЦИК принял документы у 15 самовыдвиженцев, желающих участвовать в выборах президента
2
Глава института нацпамяти Украины предложил признать период в составе СССР "оккупацией"
3
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
4
ЦИК РФ принял документы у самовыдвиженца на выборах президента Василия Пугачева
5
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
6
В ВТО сообщили, что на рассмотрение жалобы ЕС на Россию по ввозу свинины отведено 60 дней
7
Горбачев: ядерные державы должны помнить об обязательствах, лежащих на них в рамках ДНЯО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама