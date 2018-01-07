Нетаньяху призвал ликвидировать агентство ООН для помощи палестинским беженцам

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил ликвидировать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и перенаправить его финансирование Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Такую инициативу премьер выдвинул в воскресенье, выступая перед министрами в начале еженедельного заседания правительства.

"БАПОР - это организация, которая способствует сохранению проблемы палестинских беженцев и поддержанию мифа об их "праве на возвращение", преследуя цель ликвидировать Государство Израиль, поэтому агентство БАПОР должно исчезнуть, - сказал Нетаньяху. - Этот орган [БАПОР] был создан 70 лет назад исключительно для палестинских беженцев, в то время как существует управление ООН по урегулированию проблем всех остальных беженцев в мире, и это, разумеется, создает ситуацию, когда БАПОР занимается правнуками [палестинских] беженцев, которые беженцами не являются". "Этот абсурд должен быть прекращен", - приводит заявление премьера его канцелярия.

Нетаньяху отметил, что "полностью согласен с резкой критикой президента [США Дональда] Трампа в адрес БАПОР". "У меня есть простое предложение: средства, выделяемые БАПОР, постепенно перенаправить Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, установив четкие критерии поддержки реальных, а не фиктивных беженцев, как это происходит сегодня в БАПОР", - продолжил израильский премьер. Он добавил, что "довел эту позицию до сведения Соединенных Штатов и что это путь к упразднению БАПОР и решению проблем настоящих беженцев".

Как сообщил в пятницу информационный портал Axios со ссылкой на дипломатические источники, США заморозили перевод $125 млн, которые должны были пойти на финансирование БАПОР. Данная сумма составляет треть от ежегодных взносов США в бюджет агентства, и она должна была быть перечислена еще 1 января. 2 января Трамп предложил прекратить оказывать финансовую помощь Палестине за нежелание вести переговоры с Израилем о мире.

БАПОР учреждено в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН от 8 декабря 1949 года для обеспечения помощи арабским беженцам из Палестины, потерявшим дома и средства к существованию в результате арабо-израильского конфликта 1948 года. Агентство является вспомогательным органом ГА и защищает права палестинских беженцев, содействует им в получении образования, медицинского обслуживания, гуманитарной помощи и социальных услуг.