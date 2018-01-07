Нетаньяху создал рабочую группу по программе искусственных островов у берегов Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился создать рабочую группу для продвижения проекта формирования искусственных островов для перенесения на них инфраструктурных объектов с побережья страны. Об этом сам глава правительства сообщил в воскресенье на еженедельном заседании кабинета министров.

"Сегодня я подаю план формирования рабочей группы, которая будет продвигать проект создания искусственных островов, - сказал Нетаньяху. - У нас есть берега с очень важными инфраструктурными объектами, такими как опреснительные установки и электростанции, и создание искусственных островов вдоль побережья Израиля с перенесением всех этих объектов освободит берега и, естественно, прибавит нам площади". Высказывания премьера распространила в воскресенье его канцелярия.

Нетаньяху отметил, что "Израиль - одна из самых густонаселенных стран в мире, а к середине века станет, по прогнозам, самой густонаселенной". "Другие страны осуществили грандиозные подобные проекты (по созданию искусственных островов - прим. ТАСС), мы учимся у них", - продолжил он. "Данный проект стратегически важен для Израиля", - подчеркнул премьер.