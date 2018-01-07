Глава ЦРУ: власти США знали о прогрессе ядерной программы КНДР

Власти США имели представление о прогрессе ядерной программы КНДР, утверждения о провале американской разведки неверны. Об этом в воскресенье в интервью телеканалу Си-би-эс заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Помпео.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

Газета The New York Times в субботу сообщила, что разведывательное сообщество США считает одним из своих крупнейших просчетов неспособность точно спрогнозировать реализацию ракетно-ядерной программы КНДР и правильно оценить целеустремленность ее лидера Ким Чен Ына. Глава ЦРУ назвал публикацию неверной.

"Я был одним из тех, кто прямо говорит о просчетах разведывательного сообщества, когда мы что-то упускали. Это не тот случай", - сказал он. По словам Помпео, работа по оценке происходящего в КНДР, намерений руководства страны и развития ракетной программы проводилась на самом высоком уровне. "Таким образом, несколько администраций имели доступ к этой информации", - резюмировал директор ведомства.

По словам Помпео, КНДР по-прежнему отделяют несколько месяцев от обретения возможности угрожать городам в США ядерным ударом.

Ведущий напомнил ему, что в октябре прошлого года он уже делал аналогичное заявление о том, что Пхеньян через "несколько месяцев" сможет подвергнуть один из городов в США угрозе ядерной атаки. "Все остается также", - заверил он, добавив, что не может сказать ничего более определенного.

Глава разведуправления не стал давать детального ответа на вопрос о том, что именно США и их союзникам удалось узнать от солдат, недавно бежавших из КНДР в Южную Корею. Помпео при этом отметил, что Вашингтон имеет проработанную оценку боеготовности северокорейских вооруженных сил.

Высказывания Трампа о кнопке управления ядерными ракетами на его столе соответствуют политике страны, это сигнал для Пхеньяна, заверил глава ЦРУ.

"Этот "твит" полностью соответствует политике Соединенных Штатов. Президент в отличие от предыдущих администраций заявил о своем реальном намерении добиться денуклеаризации [Корейского] полуострова - это та цель, которую мы обязательно должны достигнуть", - сказал он. Помпео также предупредил, что Вашингтон готов применить для этого все средства.

При этом глава ЦРУ предупредил, что нынешняя администрация не позволит Ким Чен Ыну угрожать США. "Важно, что Ким Чен Ын это ясно понимает", - добавил он.

Помпео при этом не стал утверждать, что лидер КНДР видел высказывания Трампа, высказав определенную уверенность в этом. По мнению директора разведуправления, Ким Чен Ын сейчас озабочен сохранением действующего правительства и своих полномочий, поэтому он выразил готовность провести переговоры с Южной Кореей.

Ранее Трамп в ответ на заявление Ким Чен Ына о том, что у него на столе постоянно находится ядерная кнопка, предложил северокорейскому народу проинформировать своего руководителя о том, что у главы американского государства также есть такая кнопка, но она "больше и она работает".

Разрешение ситуации на Корейском полуострове

Администрация США хочет дать понять властям КНДР, что Вашингтон намерен добиться разрешения ситуации на Корейском полуострове, об этом Майкл Помпео заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Мы хотим дать понять режиму, что в отличие от того, как было раньше, мы намерены разобраться с этим, - сказал Помпео. - Мы понимаем эту угрозу, я говорю с президентом [США Дональдом Трампом] об этом почти каждый день".

По его мнению, Пхеньян впервые увидел столь серьезное отношение Соединенных Штатов к демилитаризации на полуострове. "Думаю, они пытаются найти способ выйти на контакт", - резюмировал директор разведывательного ведомства.

В июле 2017 года КНДР объявила о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) средней дальности. Затем КНДР провела еще три пуска таких ракет, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты. Совет Безопасности ООН в течение года четыре раза ужесточал санкции в отношении Пхеньяна.