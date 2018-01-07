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Глава ЦРУ предупредил, что протесты в Иране не прекратятся

Международная панорама
7 января, 18:18 дата обновления: 7 января, 19:19 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, января. /ТАСС

Майкла Помпео упрекнул Тегеран в неоднократном подавлении массовых акций протестов в прошлом

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Директор ЦРУ Майкл Помпео

Директор ЦРУ Майкл Помпео

© REUTERS/Eric Thayer

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/.  Акции протеста в Иране нельзя считать завершенными. Такое мнение выразил директор ЦРУ Майкл Помпео в воскресенье в эфире телеканала Fox News.

"Между тем иранский режим угрожает насилием, Касем Сулеймани [один из руководителей Корпуса "стражей исламской революции" генерал Касем Сулемайни] выбрасывает на ветер деньги в Ливане, Сирии, Йемене, пытаясь консолидировать бог знает кого и превратить Иран в крупнейшее в мире государство - спонсора терроризма", - утверждает Помпео.

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Что известно об акциях протеста в Иране

Он назвал государственный строй исламской республики "теократическим режимом, обращенным в прошлое", и упрекнул действующих представителей духовного и светского руководства страны в неоднократном подавлении массовых акций протестов в прошлом. "Иранский народ этого не хочет. Я ожидаю, что иранцы продолжат поднимать мятежи против власти", - предупредил директор ЦРУ. "Я полагаю, что эти выступления протеста еще не завершены", - добавил он.

Помпео категорически отверг заявления Тегерана о том, что за акциями протеста стояло ЦРУ. "Все совершил иранский народ, он начал и продолжил это, требуя более благоприятных условий жизни и освобождения от теократического режима", - утверждает он.

Поддержка Трампа

Акции протеста в Иране дают основания Дональду Трампу выступать в поддержку народа Исламской Республики, считает Помпео. 

"Данная тема весьма и весьма реальна. Президент [США] поддерживает иранский народ и хочет, чтобы у него было право голоса [в принятии важный решений]", - сказал Помпео.

Ранее на этой неделе Госдепартамент осудил, по его мнению, подавление властями Ирана мирных демонстраций.

Раскола нет

Помпео заявил, что между США и их ведущими союзниками в Европе нет разногласий по поводу акций протеста в Иране.

"По моим ощущениям, мы [с союзниками] выступаем с одинаковых позиций. Я говорил с нашими европейскими коллегами, они вместе с нами и работают сообща, чтобы выработать контрмеры на зловредные действия Ирана. Мировое сообщество на самом деле консолидировано по этой теме", - утверждает Помпео в ответ на просьбу прокомментировать шаги, в частности, Франции, выступившей в Совете Безопасности ООН против проведения внеочередного заседания по вопросу акций протеста в ИРИ и таким образом вставшей на сторону России и Китая.

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Директор ЦРУ полагает, что Конгресс в принципе еще может успеть предпринять какие-то шаги по вопросу целесообразности выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). "Это немного не моя сфера полномочий, однако я считаю, что Конгресс способен зацепиться за некоторые слабые места в ядерной сделке [с Ираном]. Например, попробовать добиться отсрочки крайних сроков, внести в соглашение по-настоящему действенные санкции. Есть множество способов усовершенствовать сделку, однако финальное решение остается за президентом [Дональдом Трампом]", - резюмировал Помпео.

СВПД был подписан в Вене летом 2015 года, его участниками, помимо США и Ирана, являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. План предусматривает отказ Исламской Республики от производства оружейного плутония, снижение объемов обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций.

После того, как Тегеран выполнил свою часть соглашения, что подтвердили инспекции МАГАТЭ, (на тот момент) президент США Барак Обама 16 января 2016 года снял с Ирана санкции, введенные в связи с попытками разработать ядерное оружие. При этом многие другие ограничения, касающиеся, к примеру, баллистических запусков, остались в силе. Однако Трамп 13 октября прошлого года отказался подтвердить выполнение Ираном данного соглашения.

Ожидается, что Конгресс США в январе сделает ответный шаг, высказав свою позицию по ядерной сделке. Сам же Трамп 16 января должен принять решение насчет санкционного давления на Иран. Его предшественник год назад оставил в силе санкции, введенные в связи с ракетной программой, нарушениями прав человека и поддержкой террористов, в чем Вашингтон регулярно обвиняет Тегеран.

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Темы
Ситуация вокруг Ирана Акции протеста в Иране
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Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
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