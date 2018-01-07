DPA: участники коалиционных переговоров в ФРГ не дают интервью до конца консультаций

БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. Члены консервативного блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), участвующие в так называемых зондирующих переговорах о правящей коалиции ФРГ, договорились не давать интервью СМИ вплоть до завершения консультаций. Об этом сообщило в воскресенье агентство DPA со ссылкой на собственные источники.

Такое решение принято во время первого раунда предварительных коалиционных переговоров, который открылся сегодня в Берлине. ХДС, ХСС и СДПГ тем самым, очевидно, хотят избежать ситуации, когда участники закончившихся провалом консультаций с участием консерваторов, "зеленых" и свободных демократов открыто критиковали друг друга в СМИ. Это тогда негативно повлияло на общую атмосферу переговоров.

Зондирующие переговоры между блоком ХДС/ХСС и СДПГ, согласно графику, продлятся 5 дней и завершатся в ночь на 12 января. К пятнице следующей недели стороны намерены принять итоговое заявление, которое рассмотрят руководящие органы ХДС, ХСС и СДПГ.