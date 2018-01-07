Ведущий CNN после словесной перепалки прервал интервью в эфире с советником Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Ведущий телекомпании CNN Джейк Тэппер в воскресенье вступил в словесную перепалку с одним из советников президента США Стивеном Миллером и прервал с ним интервью под предлогом, что тот не отвечает на поставленные вопросы. Поводом для инцидента в прямом эфире стала реакция Дональда Трампа на скандальную книгу "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" журналиста Майкла Вулфа.

На фоне скандала американский лидер в своем Twitter обвинил оппонентов в попытках усомниться в его умственных способностях и уравновешенности, назвав себя гением. Ведущий CNN поинтересовался у Миллера, насколько адекватны и конструктивны подобные реплики президента США. "Я считаю, что такие слова содействуют замыслам президента. Однако именно у вас на CNN создается тлетворная атмосфера, которая в конечном счете приводит к кризису доверия к вашей телекомпании", - парировал советник главы государства явно провокационный вопрос.

Миллер также упрекнул CNN в навязывании аудитории однобокого взгляда на деятельность администрации в целом и Трампа, в частности, путем "замалчивания таких проблем, как неконтролируемая иммиграция, действительно волнующая многих американцев". Тэппер в ответ заявил, что его собеседника, мол, волнует только один зритель, намекая на президента США. Несколько минут ведущий телекомпании и советник Трампа говорили, перебивая друг друга, в конце концов, Тэппер прервал интервью.

В США разгорается скандал вокруг выхода в свет книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" журналиста Майкла Вулфа. Она построена на воспоминаниях бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона, в ней содержится множество нелицеприятных сведений и комментариев о нынешней американской администрации. Сам Трамп ранее уже подверг эту книгу резкой критике, заявив, что она полна лжи и искажений.