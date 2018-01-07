Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ведущий CNN после словесной перепалки прервал интервью в эфире с советником Трампа

Международная панорама
7 января, 20:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, января. /ТАСС

Причиной инцидента стал вопрос о реакции президента США на скандальную книгу "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа"

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Ведущий телекомпании CNN Джейк Тэппер в воскресенье вступил в словесную перепалку с одним из советников президента США Стивеном Миллером и прервал с ним интервью под предлогом, что тот не отвечает на поставленные вопросы. Поводом для инцидента в прямом эфире стала реакция Дональда Трампа на скандальную книгу "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" журналиста Майкла Вулфа.

На фоне скандала американский лидер в своем Twitter обвинил оппонентов в попытках усомниться в его умственных способностях и уравновешенности, назвав себя гением. Ведущий CNN поинтересовался у Миллера, насколько адекватны и конструктивны подобные реплики президента США. "Я считаю, что такие слова содействуют замыслам президента. Однако именно у вас на CNN создается тлетворная атмосфера, которая в конечном счете приводит к кризису доверия к вашей телекомпании", - парировал советник главы государства явно провокационный вопрос.

Миллер также упрекнул CNN в навязывании аудитории однобокого взгляда на деятельность администрации в целом и Трампа, в частности, путем "замалчивания таких проблем, как неконтролируемая иммиграция, действительно волнующая многих американцев". Тэппер в ответ заявил, что его собеседника, мол, волнует только один зритель, намекая на президента США. Несколько минут ведущий телекомпании и советник Трампа говорили, перебивая друг друга, в конце концов, Тэппер прервал интервью.

В США разгорается скандал вокруг выхода в свет книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" журналиста Майкла Вулфа. Она построена на воспоминаниях бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона, в ней содержится множество нелицеприятных сведений и комментариев о нынешней американской администрации. Сам Трамп ранее уже подверг эту книгу резкой критике, заявив, что она полна лжи и искажений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Пола Манафорта
Персоны
Трамп, Дональд Бэннон, Стивен
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЦИК принял документы у 15 самовыдвиженцев, желающих участвовать в выборах президента
2
Глава института нацпамяти Украины предложил признать период в составе СССР "оккупацией"
3
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
4
ЦИК РФ принял документы у самовыдвиженца на выборах президента Василия Пугачева
5
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
6
В ВТО сообщили, что на рассмотрение жалобы ЕС на Россию по ввозу свинины отведено 60 дней
7
Горбачев: ядерные державы должны помнить об обязательствах, лежащих на них в рамках ДНЯО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама