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СМИ: адвокат Ахмадинежада опроверг информацию о задержании экс-президента Ирана

Международная панорама
7 января, 20:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

Официального комментария из Тегерана на данный момент не поступало

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Материал из 1 страницы
Махмуд Ахмадинежад

Махмуд Ахмадинежад

© EPA/HADI MIZBAN

ТАСС, 7 января. Адвокат экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада Адель Хейдари опроверг сообщения СМИ о задержании его клиента за поддержку протестов в городах Исламской Республики. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал Erem news.

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"Информация об аресте моего клиента, бывшего президента Махмуда Ахмадинежада, не соответствует действительности", - прокомментировал Хейдари публикации в арабской прессе. Официального подтверждения или опровержения из Тегерана до сих пор не поступало.

Ранее издаваемая в Лондоне панарабская газетаа Al-Quds Al-Arabi со ссылкой на иранские источники сообщила, что экс-президент был задержан в Ширазе с санкции верховного руководителя и духовного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи. Причиной, утверждала газета, стали заявления политика на антиправительственных протестах, которые в Тегеране рассматривают как призыв к "разжиганию беспорядков".

Как пишет Al-Quds Al-Arabi, экс-президент, выступая перед митингующими в Бушере на юге Ирана в минувший четверг, заявил, что "некоторые из действующих чиновников живут вдали от проблем людей и ничего не знают о реальной ситуации в обществе".

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