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Немецкий политик предложил ограничить время пребывания на посту канцлера двумя сроками

Международная панорама
7 января, 21:56 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 7, января. /ТАСС

Томас Опперман заявил, что желает Ангеле Меркель "от всего сердца того, чтобы она в текущий легислатурный период нашла правильный момент для ухода со своего поста"

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БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. Заместитель председателя германского Бундестага Томас Опперман (Социал-демократическая партия Германии) предложил ограничить время пребывания одного человека на посту канцлера двумя легислатурными периодами. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете Welt am Sonntag.

Одновременно он высказался за продление одного легислатурного срока с четырех в настоящее время до пяти лет. "Спустя 10 лет едва ли можно находить новые импульсы или реагировать на них, как того требует демократия", - считает Опперман.

Политик заявил, что желает Ангеле Меркель "от всего сердца того, чтобы она в текущий легислатурный период нашла правильный момент для ухода со своего поста".

Меркель занимает должность канцлера уже 12 лет и намерена снова возглавить правительство Германии на ближайшие 4 года.

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