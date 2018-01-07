Немецкий политик предложил ограничить время пребывания на посту канцлера двумя сроками

БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. Заместитель председателя германского Бундестага Томас Опперман (Социал-демократическая партия Германии) предложил ограничить время пребывания одного человека на посту канцлера двумя легислатурными периодами. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете Welt am Sonntag.

Одновременно он высказался за продление одного легислатурного срока с четырех в настоящее время до пяти лет. "Спустя 10 лет едва ли можно находить новые импульсы или реагировать на них, как того требует демократия", - считает Опперман.

Политик заявил, что желает Ангеле Меркель "от всего сердца того, чтобы она в текущий легислатурный период нашла правильный момент для ухода со своего поста".

Меркель занимает должность канцлера уже 12 лет и намерена снова возглавить правительство Германии на ближайшие 4 года.