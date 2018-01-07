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Социал-демократы ФРГ провели открытые дискуссии с консерваторами о коалиции

Международная панорама
7 января, 22:52 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 7, января. /ТАСС

Участвующие в консультациях партии полны желания добиться результата, "на основе которого будет принято решение, продолжать ли переговоры", отметил генсек СДПГ Ларс Клингбайль

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БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и консервативный блок ХДС/ХСС осознают ответственность, которая на них лежит в том, что касается формирования нового правительства ФРГ. Об этом заявил генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль, подводя итоги первого раунда предварительных (зондирующих) переговоров о правящей коалиции ФРГ, которые прошли в воскресенье в Берлине.

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"У нас были серьезные и в то же время открытые переговоры", - подчеркнул он. "СДПГ, ХДС и ХСС собрались сегодня в особый политический момент, - сказал Клингбайль. - Мы все осознаем ответственность, которую мы вместе несем за будущее Германии и Европы". Участвующие в консультациях партии полны желания добиться результата, "на основе которого будет принято решение, продолжать ли переговоры", отметил генсек СДПГ.

По его мнению, нынешняя ситуация в стране и мире требует "новой политики" от будущего правительства. Стороны обсудят, "как может выглядеть новый политический стиль и как три партии смогут сообща его формировать", сказал Клингбайль.

Начавшиеся в воскресенье зондирующие переговоры между блоком ХДС/ХСС и СДПГ, согласно графику, продлятся 5 дней и завершатся в ночь на 12 января. К пятнице следующей недели стороны намерены принять итоговое заявление, которое рассмотрят руководящие органы ХДС, ХСС и СДПГ.

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