Конгрессмен из комитета по разведке назвал Трампа ущербным человеком за травлю Клинтон

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп является ущербным человеком, так как принуждает министерство юстиции начать повторное расследование в отношении своей соперницы на выборах прошлого года - демократа Хиллари Клинтон. С таким утверждением выступил в воскресенье в эфире телекомпании CNN старший демократ спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф (от штата Калифорния).

"Для нас [в Конгрессе], однако, есть серьезный вопрос, сводящийся, попросту говоря, к наличию очень ущербного человека в Овальном кабинете [Белого дома]. Распространяются ли его недостатки на все правительство в целом?" - отметил конгрессмен, добавив, что в пользу справедливости такого заключения указывают "некоторые тревожные признаки". "С моей точки зрения, наиболее серьезный из этих признаков заключается в сообщениях о том, что минюст по принуждению президента сейчас снова расследует [прошлые деяния] Клинтон", - уточнил Шифф.

"Такой вариант станет нарушением всех защитных мер, принятых по следам Уотергейта. Можно не сомневаться в том, что, если это правда, то президент будет науськивать минюст, чтобы сделать объектом расследования каждого, кто будет вести борьбу с ним на выборах 2020 года", - пояснил свою мысль демократ, имея в виду события июня 1972 года, когда за четыре месяца до президентских выборов в США в штаб кандидата демократов Джорджа Макговерна проникли лица, установившие подслушивающую аппаратуру. Скандал завершился отставкой президента Ричарда Никсона.

Шифф комментировал публикацию газеты The Hill о том, что Федеральное бюро расследований (ФБР), подчиняющееся минюсту, инициировало расследование в отношении "Фонда семьи Клинтон" (Clinton Foundation) с целью выяснить, получала ли эта организация какие-либо выгоды от спонсоров в период, когда Хиллари Клинтон занимала пост госсекретаря. Официально эта информация издания не подтверждена.

Трамп не раз заявлял о том, что многие газеты и телекомпании США с подачи демократов охотно распространяют о нем и членах его администрации самые невероятные небылицы, обвиняя чуть ли не в сговоре с Кремлем против американской демократии, но при этом упорно не замечают очевидных, с его точки зрения, "связей Клинтон с российскими властями". Так, еще в феврале 2017 года он публично заявил, что его бывшая соперница в борьбе за Белый дом, будучи госсекретарем, "отдала России 20%" американского урана. По словам президента, брат Джона Подесты, руководителя предвыборного штаба Клинтон, якобы "положил в карман 180 тысяч долларов" от компании Uranium One, приобретение которой госкорпорацией "Росатом" и допустила глава Госдепартамента.