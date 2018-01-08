Трамп перенес "награждение" самых бесчестных СМИ на 10 января

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп перенес запланированное ранее на понедельник присуждение премий "самым бесчестным и продажным СМИ года". Об этом хозяин Белого дома написал в воскресенье в своем Twitter.

"Награды за лживые новости, предназначенные для самых продажных и предвзятых ведущих СМИ, будут вручены неудачникам в среду, 17 января, а не в этот предстоящий понедельник. Интерес, проявляемый к этим наградам и их важность гораздо сильнее, чем кто-либо ожидал", - сообщил глава государства.

The Fake News Awards, those going to the most corrupt & biased of the Mainstream Media, will be presented to the losers on Wednesday, January 17th, rather than this coming Monday. The interest in, and importance of, these awards is far greater than anyone could have anticipated! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 January 2018

О намерении назвать самое бесчестное СМИ Трамп впервые объявил еще 2 января.

Президент регулярно выступает с жесткой критикой в адрес многих ведущих СМИ, в особенности телеканала CNN. На позапрошлой неделе президент США разместил в Twitter публикацию своего подписчика, смонтировавшего изображение, на котором на подошве ботинка Трампа виден логотип телеканала CNN в пятне крови. Многие журналисты сочли такую выходку хозяина Белого дома недопустимой.