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Трамп перенес "награждение" самых бесчестных СМИ на 10 января

Международная панорама
8 января, 0:13 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, января. /ТАСС

О намерении назвать самое бесчестное СМИ президент США впервые объявил еще 2 января

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп перенес запланированное ранее на понедельник присуждение премий "самым бесчестным и продажным СМИ года". Об этом хозяин Белого дома написал в воскресенье в своем Twitter.

"Награды за лживые новости, предназначенные для самых продажных и предвзятых ведущих СМИ, будут вручены неудачникам в среду, 17 января, а не в этот предстоящий понедельник. Интерес, проявляемый к этим наградам и их важность гораздо сильнее, чем кто-либо ожидал", - сообщил глава государства.

О намерении назвать самое бесчестное СМИ Трамп впервые объявил еще 2 января.

Президент регулярно выступает с жесткой критикой в адрес многих ведущих СМИ, в особенности телеканала CNN. На позапрошлой неделе президент США разместил в Twitter публикацию своего подписчика, смонтировавшего изображение, на котором на подошве ботинка Трампа виден логотип телеканала CNN в пятне крови. Многие журналисты сочли такую выходку хозяина Белого дома недопустимой.

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