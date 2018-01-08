Парламент ЮАР на этой неделе обсудит поправки о процедуре импичмента президенту

ПРЕТОРИЯ, 8 января. /ТАСС/. Парламентский комитет ЮАР по реформе внутреннего регламента проведет в среду и четверг обсуждения поправок в законодательство страны с целью выработки новой процедуры рассмотрения вопроса об импичменте президенту. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба парламента.

В распространенном заявлении указывается, что в ходе заседаний будут рассмотрены незаконченный проект соответствующего законодательного акта, разработанный в апреле 2016 года, а также результаты проведенного в 2015 году сравнительного исследования о процедурах импичмента главы государства семью иностранными парламентами".

Разработать процедуру импичмента президенту в соответствии со статьей 89.1 основного закона страны обязал Национальную ассамблею ЮАР Конституционный суд, удовлетворивший 29 декабря иск четырех оппозиционных парламентских партий. Согласно вынесенному вердикту, парламент не выполнил свою обязанность по приведению к ответственности президента Джейкоба Зумы, допустившего серьезные нарушения конституции, проигнорировав требования общественного защитника Тули Мадонселы вернуть бюджетные средства, незаконно потраченные им на модернизацию своей личной резиденции в поселке Нкандла.

В марте 2016 года Конституционный суд также поддержал оппозиционную партию "Борцы за экономическую свободу" (БЭС), обнаружив в действиях Зумы признаки нарушения конституции, после чего вопрос об импичменте 5 апреля был рассмотрен парламентом. Не получив по итогам голосования достаточного количества голосов, инициатива противников президента была отклонена. Однако оппозиция усмотрела нарушения и в действиях спикера Национальной ассамблеи Балеки Мбете, отказавшейся учредить специальный комитет для проведения расследования и допроса главы государства. Вновь встав на сторону БЭС и их союзников, суд признал уклонение парламента от выработки правил отстранения от власти президента в соответствии со статьей 89.1 конституции нарушением этой же статьи и обязал депутатов в кратчайшие сроки исправить свою ошибку.

За девять лет своего правления Зума пережил восемь попыток отправить его в отставку через процедуры импичмента, либо вынесения вотума недоверия. Все они были заблокированы депутатами правящей партии "Африканский национальный конгресс" (АНК). Однако после избрания в декабре 2017 года ее новым лидером вице-президента Сирила Рамапосы, позиции Зумы в партии ослаблены. По информации ряда южноафриканских газет, ссылающихся на источники в исполкоме АНК, его отставка может произойти уже в самое ближайшее время.

В то же время сторонники Зумы заявляют, что не допустят его досрочного отстранения от власти, предупреждая о том, что подобные попытки могут привести к расколу правящей партии и политическому кризису.