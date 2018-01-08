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Трамп и Макрон обсудили денуклеаризацию Корейского полуострова и протесты в Иране

Международная панорама
8 января, 1:00 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, января. /ТАСС

Лидеры США и Франции согласились с тем, что "массовые демонстрации в Иране стали признаком неспособности иранского режима удовлетворить потребности своего народа"

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ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в субботу во время телефонного разговора обсудили ситуацию на Корейском полуострове и протесты в Иране. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Белого дома.

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По словам ее представителей, Трамп хотел проинформировать своего французского коллегу "о развитии событий на Корейском полуострове", а также "подчеркнуть американское, южнокорейское и международное решительное стремление добиться полной денуклеаризации Северной Кореи".

"Президенты также согласились с тем, что массовые демонстрации в Иране стали признаком неспособности иранского режима удовлетворить потребности своего народа, направляя вместо этого средства страны на финансирование терроризма и военных действий за рубежом", - резюмировали в Белом доме.

Антиправительственные акции протеста начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники сил правопорядка. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек.

3 января командующий Корпусом "стражей исламской революции" (элитное подразделение ВС Ирана) генерал Мохаммад Али Джафари объявил об окончании смуты в республике и поражении мятежников. По его словам, в общей сложности в акциях по всей стране приняли участие не более 15 тысяч человек.

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Темы
Ситуация вокруг Ирана Акции протеста в Иране Ситуация на Корейском полуострове
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