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СМИ: сирийские войска приближаются к военному аэродрому Абу-Духур на юге Идлиба

Международная панорама
8 января, 1:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

По информации телеканала Al Mayadeen, правительственные силы находятся примерно в 17 км от авиабазы, контроль над которой был утрачен в 2014 году

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© AP Photo/Hussein Malla

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Сирийская армия при поддержке отрядов народного ополчения выбила в воскресенье террористов из населенного пункта Санджар на юго-востоке провинции Идлиб (320 км от Дамаска). Как сообщил телеканал Al Mayadeen, войска овладели важным стратегическим форпостом на пути к военному аэродрому Абу-Духур. По его информации, правительственные силы находятся сейчас примерно в 17 км от этой авиабазы, контроль над которой был утрачен в 2014 году.

Ожесточенные бои с бандами "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) и воюющей на ее стороне экстремистской группировкой "Ахрар аш-Шам" продолжаются более месяца в северо-западном регионе Сирии. За этот период армия и ополченцы уничтожили свыше 600 боевиков в провинциях Хама и Идлиб. Им удалось освободить 87 селений и ферм, а также вернуть потерянные ранее позиции.

По свидетельству члена Комиссии по национальному примирению, депутата Народного Совета (парламента) Ахмеда Хасана Хиляля, сирийские войска вошли в ряд населенных пунктов без единого выстрела. "Жители приветствовали бойцов сирийской армии", - заявил он в интервью газете Al-Watan.

Депутат подчеркнул, что "большая часть населения Идлиба желает заключения соглашения о перемирии". По его данным, три четверти вооруженных группировок в Идлибе состоят из наемников и формирований, отступивших в эту провинцию из других регионов. "Люди устали от присутствия чужаков и хотят возвращения к мирной жизни", - указал Хиляль.

К востоку от Дамаска элитные формирования сирийской армии в воскресенье разблокировали проход к военной базе в столичном предместье Хараста, которая была ранее окружена боевиками. В ходе проведенной операции противник был отброшен вглубь региона Восточная Гута. Войска развивают наступление в направлении Эрбина и Мисрабы.

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