Еще один сопредседатель немецких "зеленых" уйдет с должности в январе

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Сопредседатель немецких "зеленых" Симоне Петер приняла решение не выдвигать свою кандидатуру в руководство партии на новый срок. Об этом политик сообщила в понедельник на своем сайте.

"Довожу до вашего сведения, что отказываюсь от очередного выдвижения своей кандидатуры на должность председателя на федеральном уровне", - отметила Петер. По ее словам, в партии проходит процесс обновления, а она не хочет ему препятствовать.

Петер была во главе партии с 2013 года. Другим сопредседателем "зеленых" является Джем Оздемир, ранее он также говорил, что не будет выдвигать свою кандидатуру. Новое руководство этой политической силы будет определено в ходе съезда в Ганновере 26-27 января.

"Зеленые" в ходе выборов в Бундестаг, которые состоялись 24 сентября, набрали 8,9%. Партия претендовала то, чтобы сформировать правительство совместно с консерваторами и либералами, но в итоге переговоры зашли в тупик.