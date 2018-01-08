Отзыв посла Судана из Каира связан с территориальными претензиями Хартума

КАИР, 8 января. /ТАСС/. Отзыв посла Судана из Каира связан с территориальными претензиями суданских властей к египетским в отношении приграничных районов Халаиб и Шалатин, расположенных на юго-востоке Египта. Об этом, как передал в понедельник телеканал Al Arabiya, заявил египетский министр иностранных дел Самех Шукри.

"Когда Каир известили об отзыве суданского посла, мы получили четкие указания на то, что эти действия Хартума связаны с проблемой региона Халаиб и Шалатин", - сказал египетский министр. Судан, добавил Шукри, на постоянной основе и в ООН выступает с претензиями к Египту по данному вопросу, но Каир всегда подтверждает свою твердую позицию о том, что эти приграничные районы являются неотъемлемой частью египетской территории.

4 января Судан отозвал своего посла в Арабской Республике Египет Абдель Махмуда Абдель Халима, как было объявлено, "для консультаций". О конкретных причинах такого шага Судана не сообщалось. В тот же день МИД Египта заявил, что Каир "комплексно оценивает ситуацию для принятия соответствующих мер".

Конфликт между Хартумом и Каиром по поводу принадлежности приграничных районов Халаиб и Шалатин не ослабевает на протяжении последних нескольких десятилетий, время от времени приводя к обострению и отдельным вооруженным стычкам на границе. В последнее время египетские власти приняли ряд экономических мер по закреплению этой территории, построив рядом с границей водохранилище и небольшой рыболовецкий порт на берегу Красного моря.