СМИ: обвиняемый в атаке на автобус дортмундской "Боруссии" дал признательные показания

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Житель Германии Сергей В., который обвиняется в организации трех взрывов возле клубного автобуса дортмундской "Боруссии", дал признательные показания в суде. Об этом сообщило в понедельник агентство DPA.

"Я глубоко сожалею о содеянном", - цитирует агентство слова молодого человека. По его словам, он не рассчитывал, что взрывы будут представлять угрозу для игроков.

Нападение произошло 11 апреля прошлого года перед матчем футбольной Лиги чемпионов - были приведены в действие три устройства, которые находились на пути следования автобуса к стадиону. В результате пострадал испанский защитник Марк Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки.

Следствие исходит из того, что мужчиной двигала жажда наживы. Сергей В. при помощи взрыва собирался спровоцировать падение стоимости акций "Боруссии" и заработать на колебаниях до €500 тыс.

Как ожидается, приговор будет вынесен весной.