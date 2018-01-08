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СМИ: обвиняемый в атаке на автобус дортмундской "Боруссии" дал признательные показания

Международная панорама
8 января, 12:23 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 8, января. /ТАСС

По словам устроившего нападение молодого человека, он не рассчитывал, что взрывы будут представлять угрозу для игроков

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Сергей В.

Сергей В.

© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL/POOL

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Житель Германии Сергей В., который обвиняется в организации трех взрывов возле клубного автобуса дортмундской "Боруссии", дал признательные показания в суде. Об этом сообщило в понедельник агентство DPA.

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"Я глубоко сожалею о содеянном", - цитирует агентство слова молодого человека. По его словам, он не рассчитывал, что взрывы будут представлять угрозу для игроков.

Нападение произошло 11 апреля прошлого года перед матчем футбольной Лиги чемпионов - были приведены в действие три устройства, которые находились на пути следования автобуса к стадиону. В результате пострадал испанский защитник Марк Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки.

Следствие исходит из того, что мужчиной двигала жажда наживы. Сергей В. при помощи взрыва собирался спровоцировать падение стоимости акций "Боруссии" и заработать на колебаниях до €500 тыс.

Как ожидается, приговор будет вынесен весной.

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