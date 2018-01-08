В ФРГ настаивают на дипломатическом решении кризиса на Украине

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Германия остается привержена идее мирного урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, отвечая на вопрос о намерении США поставить Киеву оборонительные средства.

"Могу повторить то, что мы неоднократно говорили на эту тему. Наша позиция заключается в том, что конфликт на востоке Украины не решить военными методами, - сказал Зайберт. - Нашей целью остается достижение деэскалации ситуации, полномасштабного прекращения огня, который позволит найти политическое решение".

В этом контексте представитель кабмина вспомнил о недавнем обмене пленными на Украине. "Это стало звеном в минском процессе, но сделать предстоит еще многое", - добавил он.

В конце декабря 2017 года руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что США приняли решение поставить Украине "продвинутые оборонительные средства" в рамках усилий Вашингтона по укреплению обороноспособности страны. До этого телеканал ABC информировал, что президент США Дональд Трамп, как ожидается, одобрит план, предполагающий поставки украинским властям противотанкового оружия на сумму $47 млн.